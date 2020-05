Viva l'Orchestra à la maison : un second concert à découvrir !

Durant le confinement, l'Orchestre National de France vous a proposé de jouer la célèbre Valse n.2 de la Suite de Jazz de Dimitri Chostakovitch de chez vous. Ce soir à 18h, découvrez votre second concert !

Le projet Viva l'Orchestra à la maison, proposé par l'Orchestre National de France, a connu un grand succès. Durant le confinement, vous avez de nombreux musiciens et musiciennes de tous âges et tous niveaux à nous envoyer vos prestations de la Valse n°2 de la Suite de Jazz de Dimitri Chostakovitch de chez vous !

Pour vous remercier, une seconde vidéo a été réalisée !

Un grand bravo à toutes et tous !

Découvrez ce soir à 18h le résultat !

Regardez de nouveau le premier concert Viva l'Orchestra à la maison.

Crédits

Laurène Barbier-Combelles : production

Marc-Olivier de Nattes : conception

Philippe Guillabert : réalisation et montage

Claire Lagarde : chargée de réalisation

Philippe Petit : réalisation

Lacroch’

Simon Nebout, : arrangement

Philippe Perrin : arrangement

Viva l’Orchestra est un projet créé en 2011 par Marie Faucher et Marc-Olivier de Nattes