[CONCERT EN VIDEO] Les Enfantines : La Vie en Grand

A la place des histoires des princes et des princesses, des fées clochettes et des sept nains, on vous racontera une histoire de musiciens ! Le plus grand instrument de l'orchestre est la star du concert, et il y en a pas moins que sept qui jouent sur scène !

Visionnez « La Vie en Grand », un conte musical insolite et ludique pour et par 7 contrebassistes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, imaginé et mis en scène par Floriane Bonanni.

Anna est une petite fille singulière. Depuis son plus jeune âge, elle rêve sa vie en grand... Les dessins géants de tous ses rêves d'enfant recouvrent les murs de son appartement...grands nounours, grandes poupées... Chaque année, les bougies de ses gâteaux d'anniversaire chatouillent le plafond tant ils sont hauts car son père n'a de cesse de la combler et s'amuse du caractère insolite de sa fille chérie. Quelques années plus tard, la studieuse Anna est une talentueuse violoniste et tandis qu'elle rêve du grand amour, de grands voyages, elle ne peut s'empêcher de constater que son violon, lui, ne grandit pas...et même s'il est fait de bois, elle ne peut le faire pousser comme les jolies fleurs de son balcon... Tandis que les rires et les rocks endiablés de ses amis lui parviennent, Anna sombre dans une profonde mélancolie. C'est alors qu'une rencontre très étrange va bouleverser sa vie....

Découvrez la contrebasse, ce bel instrument méconnu dans les pièces suivantes :

Camille Saint-Saëns

Danse Macabre

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Ouverture Mastock d'après l'ouverture miniature de Casse-Noisette

Gioachino Rossini

Fantaisie

Charlie Parker

My little suede shoes

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (arrangement L. Henri)

Contrebassistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France : Yann Dubost, Lorraine Campet, Edouard Macarez, Wei-Yu Chang, Etienne Durantel, Lucas Henri, Boris Trouchaud