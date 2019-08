Vacances des jeunes musiciens : quels livres emporter ?

Si vous êtes parent ou proche d'un (pré)ado et que vous passez les vacances en sa compagnie, vous devez probablement déployer une énergie considérable afin de le faire décrocher de ses écrans. Si, en plus, vous êtes en le parent d'un jeune musicien, votre mission comporte probablement un défi supplémentaire : garder un lien avec la musique, coûte que coûte, pendant ces deux mois qui le séparent de ses cours de musique.

Il n'est pas toujours évident de transporter son instrument avec soi, en vacances, ni d'en faire une fois sur place, comme nous en avons déjà parlé précédemment. Mais une autre stratégie s'offre à vous, plus simple et plus accessible, qui vous permettra de faire d'une pierre deux coups : encourager les lectures estivales de votre (pré)ado et faire le lien avec la musique. Et les références sont nombreuses ! Nous en avons sélectionné cinq, un premier choix qui vous incitera, peut-être, à nous en recommander d'autres...

Olivier Silloray : Le grand piano noir

Bayard Jeunesse

C'est l'histoire d'une passion. Une passion que Caroline voue au piano, et grâce à laquelle elle surmonte surmonte les nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de sa vocation d'artiste. Un roman destiné aux grands ados et qui dépeint avec réalisme le quotidien des jeunes musiciens en devenir : le travail acharné, la pression, les doutes et la difficulté de percer dans un milieu où la concurrence est rude. Mais c'est aussi une histoire d'amitié qui finit par aider à Caroline à grandir et à prendre confiance en elle, et à s'assumer en tant que musicienne.

Séverine Vidal : Philo mène la danse, illustré par Mayana Itoïz

Talents Hauts

Tous les garçons ne sont pas footeux, ce n'est un secret pour personne. C'est le cas pour Philo qui, très souvent, se retrouve alors seul pendant la récréation. Mais Philo adore la danse, un choix qu'il aura du mal à faire accepter à ses copains et à sa famille.

Un ouvrage sur la différence et une belle leçon sur la tolérance et l'amitié. A partir de 10 ans.

Mary Amato : Une guitare pour deux

Nathan

Un jeune guitariste et une jeune violoncelliste répètent dans la même salle de leur lycée. En découle une amitié (presque) épistolaire qui au fur et à mesure des pages leur fait traverser bien des épreuves grâce à leur passion commune : la musique. Destiné aux jeunes à partir de 12 ans.

Alain Gerber : Le roi du jazz

Bayard Editions Jeunesse

C'est l'histoire de Léon et Noël, deux amis inséparables, qui partagent une même passion pour le jazz et un même instrument : la trompette. Alors qu'ils grandissent ensemble dans les rues de la Nouvelle Orléans, le destin les sépare dans une Amérique empreinte de racisme du début du XXe siècle. Une initiation au jazz et une tendre fresque historique pour les enfants à partir de 10 ans.

Flore Talamon : Sur un air de Mozart

Nathan

Et si votre voisin s'appelait Wolfgang Amadeus Mozart ? En tous cas, c'est ce qui arrive à Viky et Luisa, 12 et 16 ans, qui partagent le même palier avec l'illustre compositeur. Les aléas de la vie les amèneront finalement à être témoins de son quotidien. Comment compose-t-il, de quoi vit-il, qui sont ses contemporains ? Une immersion imaginée dans la vie du musicien, adaptée aux grands collégiens, à partir de 12 ans.