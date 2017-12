Top 10 des albums pour enfants autour de la musique

Berceuses et balladines jazz

Destiné aux bébés dès le premier âge, le livre-CD Berceuses et balladines jazz a tout pour plaire aux parents aussi. Une balade tendre et délicieuse à travers huit standards, de Barbara Streisand à Gene Kelly en passant par les Beatles ou The Carpenters, jusqu'à l'éternel Summertime, dans un arrangement épuré signé par le pianiste et compositeur Thierry Eliez et chanté par Ceilin Poggi, le tout illustré par la dessinatrice Ilya Green. Chaque chanson est accompagnée par un poème autour de la naissance par Murielle Szac, et par une mise en contexte de chaque standard destinée aux parents qui veulent réviser leurs classiques.

Histoire de la musique en bandes dessinées

, © Les éditions Vandevelde

Exercice impossible que de synthétiser l'histoire de la musique depuis la préhistoire jusqu'aujourd'hui. Mais exercice que l'Histoire de la musique en bandes dessinées par Michael Sadler, Denys Lemery et Bernard Deyries a parfaitement réussi ! Parue pour la première fois en 1984, elle est rééditée dans une version réactualisée par Les éditions Vandevelde. Ici, la musique ne s'écoute pas, mais se découvre au fil des siècles et des anecdotes, à travers des dates et des personnages emblématiques, croqués avec humour et malice qui ouvrent la porte d'une époque juste assez pour éveiller la curiosité du lecteur. A lire avec votre ado en piochant dans votre discothèque pour lui ouvrir les oreilles aussi.

Alice et merveilles

, © Radio France

Alice et merveilles aux Editions Radio France et Didier Jeunesse est une réinterprétation de Stéphane Michaka d'Alice au pays des merveilles, fameux classique de Lewis Caroll. Un univers envoûtant et surprenant mis en musique par Didier Benetti, timbalier de l'Orchestre national de France. Cette excellente production a été enregistrée à l'occasion d'un concert-fiction à la Maison de la Radio en 2015. Un film sonore à dérouler en famille et un merveilleux voyage pour les oreilles et l'imagination des enfants à partir du primaire.

Le Lac des cygnes

Un des plus célèbres ballets classiques : Le Lac des cygnes, est raconté dans cet album paru chez Didier Jeunesse par Natalie Dessay sur les plus célèbres extraits de la musique de Tchaïkovski. L'histoire que raconte Natalie Dessay a été imaginée par Pierre Coran et richement peinte par Olivier Desvaux, une manière complètement nouvelle d'aborder ce classique du répertoire. L'album est plus approprié aux bons lecteurs, à partir de 10 ans.

Yoga en musique

Attention, curiosité ! Destiné à une initiation au yoga, Yoga en musique chez Père Castor offre en même temps une initiation musicale. A vous d'enchaîner les postures de yoga sur une musique signée Hester Van Toorenburg et adaptée à chaque situation : le rugissement d'un lion, les étirements d'un singe ou les piaillements d'un oiseau que vous pouvez vous procurer en téléchargeant la bande son par un QR code. Une fois cet obstacle franchi, l'exercice est plutôt amusant, et adapté pour les enfants entre 6 et 9 ans environ.

Elvide et Milon, la musique au temps du Moyen-âge

Pourquoi ne pas en profiter pour sortir du grand répertoire classique, avec ce bel album consacré à la musique du Moyen âge ? Une histoire chevaleresque, un amour courtois, le récit d'Elvide et Milon publié chez Didier Jeunesse signé Eric Senabre et magnifiquement illustré par Elodie Coudray est un excellent prétexte pour découvrir tout un instrumentarium d'époque et un répertoire haut en couleurs, interprété par l'ensemble Obsidienne. Destiné aux enfants lecteurs, à partir de 8 ans.

Mes promenades sonores

"Moins une initiation à la musique qu'au sons qui les entourent, Mes promenades sonores (Dans la forêt des drôles de bruits, Voyage en mer) est une nouvelle collection de livres à puces vraiment pas comme les autres, nous a dit Isabelle Maillot de Musicalame, librairie spécialisée en musique de Lyon. Les 0 – 3 ans sont invités par une mouette à une exploration en mer ou à une promenade en forêt guidée par un petit singe orange. Les dessins, un brin psychédéliques, nous emmènent dans un univers onirique. Les enregistrements sonores mêlent savamment musique et bruitages « ni tout à fait réalistes, ni tout à fait imaginaires ». Un beau et doux voyage qui titillera l’imaginaire des tout-petits."

Black music : 40 artistes de la musique noire

Black music : 40 artistes de la musique noire de la collection BAM ! de chez Gallimard Jeunesse nous propose de revisiter l'histoire de la musique noire en quarante artistes sélectionnés par Olivier Cachin, une idée de cadeau si vous avez les ados à la maison. D'autant plus qu'aux cotés des grands artistes de la soul music, du blues ou du jazz, on y cotoie les noms qui pourraient être plus proches de leur univers : la RnB, la pop ou le rap. En bonus de la biographie, une playlist des titres à succès sera une bonne entrée en matière.

Vive la musique !

On ne peut qu'être d'accord avec ce titre peu évocateur : Vive la musique ! paru chez Gallimard jeunesse, qui cache pourtant un vrai trésor pour éveiller les enfants à la musique. Chose plutôt rare : des quiz ou des jeux nous invitent à explorer les questions que les petits curieux peuvent se poser autour de la musique classique, mais aussi du jazz ou des musiques du monde, tout en s'amusant. "Il est fortement conseillé aux parents de jeter un œil curieux pour réviser les bases ou même découvrir avec les petits cette passionnante histoire de la musique," suggère la libraire Isabelle Maillot.

*Merci à la librairie musicale Musicalame de Lyon pour "l'avis du libraire"