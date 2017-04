La musique en famille : que faire au mois d'avril avec vos enfants ?

1. A Lille, Charlot fait son show

Qu'est-ce que c'est ?

Un classique de cinéma accompagné d'un orchestre symphonique ? En ce moment, c'est LE spectacle pour enfants qui marche. Si vous optez pour, autant choisir des classiques, comme par exemple le Cirque (1928) de Charlie Chaplin, qui est programmé au Nouveau siècle à Lille. C'est l'Orchestre National de Lille qui se chargera de la bande son.

Pourquoi y aller

Parce que c'est une expérience fabuleuse pour les enfants, de suivre en direct le film et la naissance de la musique qui l'accompagne. Et parce que l'Orchestre national de Lille propose des ateliers autour de ce programme pendant les vacances scolaires. "Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans, musiciens ou non !" Qui dit mieux ?

Infos pratiques :

Le cirque de Charlie Chaplin

les 12 et 13 avril à 18h30 et 20h, plus les ateliers du 11 au 13 avril à 14h

2. A Rouen et dans ses environs, Haydn joue aux devinettes

Qu'est ce que c'est ?

L’opéra de Rouen prépare une nouvelle édition de son format de concert interactif - un quiz symphonique autour de Haydn, avec au programme plusieurs œuvres parmi les plus surprenantes du malicieux compositeur. Après un premier concert "à domicile", l'orchestre de l'Opéra de Rouen part en tournée dans la région avec deux concerts en ce début d'avril.

Pourquoi y aller ?

Parce que le compositeur, trop peu présent dans les programmes destinés au jeunes, en vaut largement la peine. Dans ce cas précis, le programme promet des surprises... Et parce que nous sommes très curieux de savoir ce que c'est qu'un quiz symphonique...

Infos pratiques

Quiz symphonique

À partir de 8 ans

Yvetot, Les Vikings

le 4 avril à 19h

Conches-en-Ouche, Théâtre du Pays de Conches

le 7 avril à 19h

3. A Antony, Marcel Khalifé voyage en mode symphonique

Qu'est-ce que c'est ?

La première du projet de l'Orchestre National d'Ile de France qui tisse les ponts entre les timbres orientaux de Marcel Khalifé, oudiste libanais et un orchestre symphonique, aura lieu à Antony. Au programme : une création, aux cotés des œuvres de Beethoven et Kodaly, l'orchestre sera placé sous la direction de Jean Royer.

Pourquoi y aller ?

Parce que l'ONDIF a une noble mission - faciliter l’accès à la musique classique à tous - et qu'il l'honore avec un vrai engagement : en soutenant la création, en mélangeant les genres, en investissant les lieux où la musique classique n'entre pas ou peu. Allez donc écouter ce concert avec votre ado, et notamment s'il est candidat au Baccalauréat Musique cette année : la musique de Marcel Khalifé est au programme de l'option facultative... cette rencontre avec l'orchestre symphonique nourrira certainement sa réflexion comparative à l'écoute des œuvres !

Infos pratiques

Voyage avec Marcel Khalifé

Antony (92)

Espace Vasarely

Vendredi 28 avril

20h30

4. A la Philharmonie de Paris, le violon et le clavecin sont au cœur de l'enquête

Qu'est-ce que c'est ?

Un conte, des jeux, des extraits musicaux : tout commence par un atelier autour d'un instrument, le violon ou le clavecin. L'exploration se poursuit au Musée de la musique : les enfants partent à sa recherche et assistent à un petit concert. Le premier mardi des vacances, ce sera le violon qui sera à l'honneur, et le deuxième, le clavecin.

Pourquoi y aller ?

Parce que le Musée de la musique est un endroit magique, mais il le devient encore plus lorsqu'il est peuplé des histoires, des personnages et des sons.Deux heures à la découverte d'un instrument de musique sous toutes ses coutures, n'est-ce pas un bon plan pendant les vacances, en sachant que, pour une fois, il reste encore des places à la Philharmonie ?

Infos pratiques

Balade autour d'un instrument

à partir de 5 ans

Médiathèque - Cité de la musique

Les mardis pendant les vacances scolaires, de 14h30 à 16h30

Prochaines balades

le 4 avril autour du violon

le 11 avril autour du clavecin

5. A la Maison de la Radio, place aux ados !

Qu'est-ce que c'est ?

Créez votre playlist ! un atelier destiné aux ados qui les invite à travailler une programmation musicale tel un programmateur radio. Variété ? Pop ? Rock ? Jazz ? Classique ? Rap ? Pas de tabous, tous les genres sont les bienvenus.

Pourquoi y aller ?

Trainer votre ado à un concert n'est certainement pas une mince affaire. Par contre, il ira en courant, si vous lui dites qu'il fera DJ pendant 2 heures, comme un vrai programmateur radio. Et il sera initié aux secrets du métier, de quoi bien débuter dans la vie...

Créez votre playlist

6 avril à 14h et 16h30

A partir de 12 ans

Durée : 2 heures

10 € par participant