Quelles BD autour de la musique emporter dans sa valise ?

Cette année, c'est décidé : on troque les bouquins pour les BD à feuilleter au son des grillons ! Autour de la musique, bien sûr. Voici notre sélection (non-exhaustive) en treize titres.

Biopic

On ne choisit pas forcément les biographies des musiciens pour la lecture des vacances. Avantage de la BD : elle se pique des destins hors du commun. Pourquoi ne pas en profiter pour (re)découvrir les vies tragiques ou énigmatiques à l’ombre de son parasol ou à l’heure de la sieste ?

Billie Holiday, Edition du centenaire / Casterman

A travers une enquête journalistique, on découvre dans Billie Holiday publié chez Casterman la vie tourmentée de la mythique chanteuse dans une Amérique ségrégationniste. Un récit sombre à l’image de la vie de la diva du jazz. Public : adulte.

Scénario : Carlos Sampayo

Dessin : José Muñoz

Django main de feu, Aire libre / Dupuis

Une autre destinée exceptionnelle, celle de Django Reinhardt, inventeur du jazz manouche, est racontée dans cet album publié chez Dupuis, sous le prisme de sa jeunesse, de sa passion dévorante et précoce pour la musique et de ses débuts en tant que musicien. Un dossier documenté est à trouver en fin de l'ouvrage. Convient aussi à un public ado.

Scénario : Salva Rubio

Dessin : Efa

Ravel, un imaginaire musical / Seuil / Delcourt

Le plus célèbre compositeur français, Maurice Ravel est raconté à travers les mémoires fantasmées à quatre mains par Guillaume Métayer et son co-scénariste, le pianiste et compositeur Karol Beffa. Album très riche sur le plan biographique du compositeur, qui donne aussi une belle part aux contexte historique et culturel du début du XXe siècle. Public : Ado/adulte

Scénario : Guillaume Metayer, Karol Beffa

Dessin : Aleksi Cavaillez

Callas, je suis Marias Callas / Marabout

La trajectoire artistique et intime d’une autre diva tragique, du lyrique cette fois-ci, pour ce roman graphique très documenté, disponible en e-book. Une mise en perspective avec la tragédie grecque rajoute une originalité à cet album subtil. Public : Adulte

Vanna Vinci , Scénario et dessin

Glenn Gould / Dargaud

La vie courte de ce pianiste excentrique, hypocondriaque et solitaire est racontée dans ce roman graphique à travers ses souvenirs personnels et ceux de ses proches, un tableau complété par une discographie commentée en fin d'ouvrage. Un album lumineux.

Scénario, Dessin, Couleurs : Sandrine Revel

Jeunesse

Motiver ses enfants à lire les ouvrages sur la musique en vacances ? Tout un programme ! Passer par la BD, le manga de surcroît, un must à partir de la 6e, pourrait passer comme une lettre à la poste. A tenter !

Forté / Dargaud

Dans Forté, Flavia est une petite Brésilienne de la favela de Belém qui découvre le piano par hasard, dans une maison où est employée sa mère après la mort tragique de son père alors qu'elle n’a seulement 6 ans. Nous la suivons dans sa passion pour cet instrument, de son pays d’origine à Paris, où elle vient étudier à la prestigieuse École Normale de Musique. Une belle histoire de persévérance et d’amour sur le chemin de sa construction en tant qu’artiste.

Scénario : Manon Heugel

Dessin : Kim Consigny

Mausart / Delcourt

Mausart est une petite souris qui vit à l’intérieur du piano appartenant au musicien officiel de la cour, un loup nommé Salieri. Mausart est un musicien doué, Salieri un tricheur. Une façon d’amorcer le sujet porté magistralement par Amadeus de Milos Forman (que vous pouvez aussi glisser dans votre valise.)

Dessinateur, Coloriste : Gradimir Smudja

Scénariste : Thierry Joor

Nodame cantabile / Série, Pika Editions

Qui dit série, dit parents tranquilles ! Dans ce manga en pas moins de 25 épisodes, on fait connaissance avec le jeune pianiste Shin'ichi chiaki, qui veut devenir chef d'orchestre et partir en Europe. On suit ses aventures en compagnie de Nodame, jeune fille excentrique et mélomane.

Scénario, Dessin : Tomoko Ninomiya

Harlem sur la route du diable / Physalis

Le fantastique et la musique font bon ménage dans cet album qui met en scène Harlem, un jeune Afro-Américain issu d'une famille modeste, et un musicien talentueux. Lorsqu'il joue de la guitare pour la première fois, il libère l'âme du bluesman célèbre Robert Johnson emprisonnée dans l'instrument par le diable...

Scénario : David Boriau

Dessin, Couleurs : Goum

Voyage

On peut partir loin même sans bouger de chez soi ! De toute façon, « l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage »...

Le piano oriental / Casterman

Beyrouth, les années 1960. Un homme tente de rapprocher l'Orient et l'Occident en créant un nouvel instrument de musique : un piano oriental. Cet homme est l'ancêtre de la scénariste, et le témoin d'un Liban avant que la guerre civile ne s'abatte sur le pays. Les ados sont les bienvenus.

Scénario, Dessin : Zeina Abirached

Blue note tome 1 - les dernières heures de la Prohibition

Un polar ? Enfin ! Et cela, dans le New York de la prohibition et du jazz. Ce premier tome de Blue Note raconte la rencontre d'un boxeur et d'un jazzman avec leur destin.

Scénario : Mickaël Bourgoin, Mathieu Mariolle

Dessin : Mickaël Bourgoin

Klezmer tome 1 - conquête de l'est / Série, Gallimard

Un road-movie musical aux sonorités slaves et ashkénazes dans les steppes d'Ukraine et dans des campements gitans, où les musiciens se rencontrent pour faire de la musique ensemble. Cet album plaira aux parents comme à leurs ados.

Scénario, Dessin, Couleurs : Joann Sfar

Le Cahier à fleurs - Mauvaise orchestration, tome 1 / Bamboo

Un voyage dans le temps et dans l'espace en deux tomes pour retracer l'histoire d'une période bien sombre, celle du génocide arménien, à travers la rencontre d'un jeune violoniste turc et d'un septuagénaire arménien. Les ados autorisés.

Scénario : Laurent Galandon

Dessin : Viviane Nicaise