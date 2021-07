Quels ouvrages autour de la musique emporter en vacances ?

Trêve d'écrans pendant les vacances ! Pour la plage ou la sieste en montagne, vous avez certainement prévu une liste de lecture. Et si vous y ajoutiez des ouvrages sur la musique ?

Nous vous proposons une sélection de la librairie lyonnaise spécialisée en musique Musicalame.

BD Jeunesse

Nowhere Girl, Magali Le Huche/Dargaud

, © Dargaud

Dans cet album, Magali Le Huche nous parle d'une adolescente de 11 ans qui préfère passer tout son temps libre auprès de John, Paul, George & Ringo. Toute une histoire, à la fois grave, tendre et drôle.

Essai poche

Les hôtes de George Sand à Nohant, Sylvie Delaigue-Moins/éditions Le Passeur

, © éditions Le Passeur

Balzac, Flaubert, Chopin, Delacroix, Liszt, Tourgueniev, d'Agoult, Charpentier, Viardot, Bocage... On n'en finit pas de dénombrer toutes les personnalités passées à Nohant, chez George Sand, à partir de 1835. Un récit passionnant et une promenade irrésistible dans la grande Histoire.

Roman

Un oiseau de feu, Susan Sellers/Mercure de France

, © Mercure de France

C’est l’histoire folle (et vraie) de l’histoire d’amour qui, dans les années 20, unit Maynard Keynes, le célèbre économiste, à une danseuse étoile des Ballets russes, la belle Lydia Lopokova. Cette liaison inattendue provoqua les débats les plus vifs, en particulier au sein du groupe de Bloomsbury (intellectuels britanniques presque tous issus de l’Université de Cambridge) dont Virginia Woolf, qui s’opposa farouchement à l’union des deux amants.

Une histoire incroyable écrite comme un roman…

Essai

Pour la main gauche : histoire d'un piano singulier, Étienne Barilier/ éditions Premières Loges

, © éditions Premières Loges

Première étude de fond en français du répertoire pour piano pour la main gauche. Son approche est à la fois historique, musicologique et esthétique et rappelle que beaucoup d’œuvres de ce répertoire mal connu sont nées des amputations de la Grande Guerre.

Ce remarquable essai donne également à découvrir une compositrice oubliée : Angélique Thibault, qui composa deux œuvres pour la main gauche.

Essai

Sur les routes de la musique, André Manoukian / Harper Collins

, © Harper Collins

Depuis la musique des sphères jusqu’à Vivaldi en passant par Apollon, découvrez les histoires délicieusement instructives dans la grande Histoire du monde… et de la musique. Merci Dédé !

Biographie

Brigitte Engerer. La musique creuse le ciel, Nathalie Depadt-Renvoisé / éditions Buchet Chastel

, © éditions Buchet Chastel

Biographie de la pianiste et très regrettée Brigitte Engerer (1952-2012), une artiste généreuse et aimée du public, qui a commencé à s'exercer en s'enfermant dans la salle de bains de l'appartement familial avec un piano jouet…

Federico Mompou. À la recherche d’une musique perdue, Jérôme Bastianelli/éditions Actes Sud

, © éditions Actes Sud

Dans cet ouvrage, on découvre Federico Mompou (1983-1987), qui fut sans doute l’un des compositeurs les plus singuliers du XXe siècle. D’origine espagnole, né et mort à Barcelone, Mompou inventa une musique simple, contemplative et élégante, gracieuse jusque dans ses silences. Ami de Francis Poulenc, Villa-Lobos ou encore Darius Milhaud, Mompou fut surnommé Fréderic II, sans doute à cause d’une certaine ressemblance avec un autre Frédéric : Chopin…

BD

Les amants d'Hérouville ; une histoire vraie, Yann Le Quellec & Romain Ronzeau / Delcourt

, © Delcourt

1970. Marie-Claude rencontre Michel Magne, génial compositeur de musiques de films. C'est le coup de foudre. Elle le rejoint dans son château d'Hérouville où Bowie, Elton John et bien d'autres stars se rassemblent. Mais le succès attise les convoitises. Derrière le conte de fée, la tragédie se profile. Ce roman vrai révèle le destin inouï de Michel Magne au cœur de la pop culture des années 50 à 80…