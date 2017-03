La musique en famille : que faire au mois de mars avec vos enfants ?

1. L'hommage à 007 au Sunset

Qu'est-ce que c'est ?

Jazz et Goûter, les rendez-vous jazz destinés aux tout petits à l'heure du goûter au Sunset réunissent cette saison de nouveau une joyeuse tribu des enfants et leurs parents. Pour dimanche 5 mars, les programmateurs ont imaginé une thématique autour de l'agent secret le plus connu de l'histoire, James Bond, avec Jean-Philippe Scali au saxophone, Fred Nardin au piano, Samuel Hubert à la contrebasse et Romain Sarron à la batterie.

Pourquoi y aller ?

Parce que l'ambiance est familiale, les concerts sont divisés en deux sets, ni trop longs, ni trop courts, et les thématiques permettent aux enfants de s'initier au jazz et aux parents de passer un après-midi à écouter de la bonne musique, le goûter à la clé !

Infos pratiques :

JAZZ et GOÛTER fête James BOND

Dimanche 5 mars 2017 à 16h00

Sunset à Paris

Formule Goûter en vente à 5€ sur place (cake, bonbon, boisson).

2. La Mongolie médiévale à Tourcoing

Qu’est-ce que c’est ?

Une évasion jusqu’aux terres lointaines de la Mongolie médiévale en compagnie de votre ado, cela vous tente ? Allez voir Qaraqorum, nouvel opéra de chambre de François-Bernard Mâche, créé par l'Atelier lyrique de Tourcoing. Il s'agit d'une interprétation libre et ancrée dans l'actualité, selon le compositeur lui-même, du Voyage dans l’Empire mongol, récit incroyable du moine franciscain du XIIIe siècle Guillaume de Rubrouck, qui a séjourné en Mongolie médiévale 20 ans avant Marco Polo. Une aventure culturelle et linguistique haute en couleur, selon le compositeur lui-même.

Pourquoi y aller ?

Parce que c’est l’occasion d’ouvrir les oreilles de votre adolescent à la création contemporaine et que la démarche de François-Bernard Mâche pourrait titiller sa curiosité : les enregistrements des langues rares sont manipulés avec des sons de synthèse et mélangés avec des sonorités instrumentales comme des musiques potentielles, raconte le compositeur. L'évasion garantie.

Infos pratiques :

Qaraqorum

Voyage dans l'Empire mongol

création le 2, 3 et 5 mars 2017

Vendredi 3 mars 2017 20h

Dimanche 5 mars 2017 15h30

Théâtre Municipal R. Devos à Tourcoing

3. Les percussions enflammées à Lyon

Qu’est-ce que c’est ?

Drumblebee, un spectacle rythmé et musical proposé par le quatuor de percussionnistes Beat, dans une mise en scène signée Dan Tanson. Une balade musicale à travers des références du répertoire : le Vol du bourdon de Rimski-Korsakov ou le Boléro de Ravel, pour ne dévoiler que quelques-uns parmi de nombreux remakes baguettes à l'appui.

Pourquoi y aller ?

Parce que les percussions ont la cote auprès les petits, c'est bien connu ! La trame musicale proposée par le quatuor Beat est en quelque sorte un jeu de pistes pour découvrir, ou réviser, vos classiques en compagnie de vos enfants. Une façon amusante et énergique d'aborder la musique classique !

Infos pratiques :

Drumblebee

Auditorium de Lyon

Mercredi 08 mars - 15h

Mercredi 08 mars - 17h

À partir de 5 ans

4. Kodaly et Cookies à Paris

Qu’est-ce que c’est ?

Kodaly et Cookies, un concert conté présenté par La Pochette Musicale, qui fera découvrir aux petites oreilles le duo pour violon et violoncelle de Zoltán Kodály, une oeuvre teintée de timbres tziganes et roumaines, et quatre contes hongrois du patrimoine oral de ce pays. Avec, en option, un atelier gratuit avant le concert "A la découverte du violon" et un goûter des cookies au chocolat et aux éclats d'amande concocté par le Chef Simon .

Pourquoi y aller ?

Parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se plonger dans les traditions musicales de la Hongrie, et encore moins de faire découvrir aux enfants l'oeuvre de Zoltan Kodaly, compositeur et pédagogue inspiré et emblématique du patrimoine musical de ce pays. Si vous en avez l'occasion, faites-leur profiter de l'atelier de découverte du violon avant le concert, ils auront eux-aussi l'impression d'y participer. Et peut-être cela leur donnera envie d'en faire par la suite...

Infos pratiques :

Kodaly et Cookies

La Pochette Musicale

le 18 mars à 16h

Atelier "A la découverte du violon", à 14h30

à partir de 7 ans, aux côtés de Cyril Garac

Centre Anim' Tour des Dames, Paris 9e

5. Canebière baroque à Marseille

Qu’est-ce que c’est ?

Dans le cadre du festival Mars en baroque à Marseille, qui fête les 25 ans de l'ensemble Concerto Soave, la musique baroque rejoint l'aventure des dimanches de la Canebière en investissant la Faculté d'Économie et de Gestion d'Aix-Marseille Université, le temps d'un après-midi. Trois rendez-vous avec le Choeur des chorales (et la Messe d'Antonio Loti) encadreront des mini concerts dans trois amphis. Chacun d'eux sera donné deux fois : ciné-concert, slam et baroque avec le célèbre « Nevché » et découverte de la viole de gambe avec de jeunes solistes. Pour le détail des horaires, consultez le site.

Pourquoi y aller ?

Parce que c'est l'occasion de passer votre dimanche après-midi en famille, et en musique, en savourant les propositions musicales originales, en format court et en accès libre. Un ciné-concert ? Un concert-expérience autour du slam ? La découverte de la viole de gambe ? La musique chorale ? Tous à la fois ? Concoctez-vous même votre parcours et soyez le créateur de votre balade ba-rock du dimanche marseillais.

Infos pratiques :

Canebière baroque

Dimanche 26 mars à 14h00, 15h30 et 17h

Faculté d’Économie et de Gestion, Aix-Marseille Université

Entrée libre

Programme :