Hocus Pocus...La playlist enchantée pour préparer Halloween avec ses enfants

A l'approche de la terrifiante fête des monstres, fantômes et sorcières, il faut se mettre aux préparatifs. Et pourquoi pas le faire en musique avec ses enfants ? Voici quelques musiques dans le thème d'Halloween à écouter en famille.

Hänsel und Gretel

Deux enfants perdus dans la forêt, une cabane toute en bonbons et friandises, et une sorcière, vieille, méchante et prête à les dévorer... C'est l'histoire du conte Hänsel und Gretel des frères Grimm qui a inspiré l’opéra éponyme d’Engelbert Humperdinck. Hocus Pocus, chante la sorcière en jetant un sort sur les enfants, avant de passer à table.

Baba Yaga

Une autre sorcière qui fait peur aux enfants, mais celle-là vient de la tradition populaire russe. Baba Yaga peuple les contes traditionnels, mais inspire aussi de nombreux compositeurs, notamment romantiques. Anatole Liadov, par exemple, lui consacre un poème symphonique. On la voit presque voler sur son balai !

Les Tableaux d’une exposition

Si les compositeurs russes sont passés maîtres de l’épouvante, il y en a un qui fait véritablement se hérisser tous les poils de la tête : Modest Petrovitch Moussorgski. Le compositeur a mis en musique les cauchemars de son âme tourmentée. Dans Les Tableaux d’une exposition il met en musique la cabane en forme d’horloge sur les pattes de poule de Baba Yaga, imaginée par son ami, peintre Viktor Hartmann.

L'apprenti sorcier

Accessoire indispensable de tout sorcier qui se respecte, le balai est au cœur de la tourmente d'un apprenti sorcier. C'est lui qui mène la danse dans le poème éponyme de Paul Dukas, devenu célèbre grâce au dessin animé de Walt Disney, Fantasia. L’apprenti sorcier, incarné par un Mickey dépassé par la situation, n'arrive plus à maîtriser l'enchantement, et se trouve face à un balai incontrôlable qui lui cause bien des misères. Avant que le maître sorcier ne vienne rétablir de l'ordre.

Harry Potter

Un balai, mais aussi une cicatrice sur le front et une chouette, ce sont les emblèmes d'un autre apprenti sorcier, Harry Potter, dont les aventures ont marqué des générations d'enfants à travers la planète. Son thème principal, énoncé par le célesta, est signé John Williams.

Une nuit sur le mont chauve

Lorsqu'ils se réunissent, sorciers et sorcières dansent et racontent des légendes populaires. Les rites païens nourrissent l'imaginaire des créatures maléfiques qui se livrent aux rondes endiablées. Comme dans Une nuit sur le mont chauve de Moussorgski , inspirée par une nouvelle de Nicolas Gogol...

Songe d'une nuit de sabbat

...ou sous la plume d'Hector Berlioz dans Le songe d’une nuit de sabbat, mouvement final de sa Symphonie fantastique.

Peer Gynt

Pour finir, cap sur le nord ! Si les forêts russes regorgent de sorcières, les forêts scandinaves ne sont pas en reste : les créatures fantastiques peuplent les légendes populaires. Le compositeur norvégien Edvard Grieg s'en est inspiré dans ses nombreuses œuvres, comme dans sa suite Peer Gynt, où le héros éponyme doit faire face aux trolls, gnomes et démons dans l'Antre du roi de la montagne.