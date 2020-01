Passez le Bac Musique 2020 avec France Musique : option de spécialité, guide d'analyse

Baccalauréat musique, option de spécialité, qu'est-ce que c'est ?

C'est l'épreuve obligatoire si vous êtes candidat au bac de la série L. L'épreuve de spécialité musique est composée d'une première partie écrite de culture musicale et artistique (durée : 1 heure), et d'une partie orale de pratique et culture musicales (durée : 2 heure 30).Œuvres au programme...Les œuvres au programme limitatif doivent être travaillées à la lueur des quatre grandes questions précisées par le programme d'enseignement de la classe terminale :

la musique, le timbre et son ;

la musique, le rythme et le temps ;

la musique, l'interprétation et l'arrangement ;

la musique, diversité et relativité des cultures.

Ses questions donnent un cadre d'analyse et de réflexion et doivent être nourries par une mise en perspective avec un répertoire aussi large que possible d’œuvres qui entraînent à une écoute comparative quel que soit l'esthétique abordée.

Les œuvres au programme :

1. Jean-Sébastien Bach: Cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106, (Actus Tragicus)

Chœur : Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit

Aria (tenor) : Ach, Herr, lehre uns bedenken

Aria (basse) : Bestelle dein Haus

Chœur : Es ist der alte Bund

Articles et émissions autour de Jean Sébastien Bach :

Biographie du compositeur

Articles et émissions autour de la Cantate BWV 106 « Actus Tragicus »

Guide d'analyse

L'oeuvre à écouter dans son intégralité

2. Felix Mendelssohn : Octuor à cordes, Mib majeur, op20, Allegro moderato ma con fuoco (14'27)

Articles et émissions autour de Felix Mendelssohn :

Biographie du compositeur

Articles et émissions autour du Octuor à cordes, Mib majeur, op 20

Guide d'analyse

3. John Adams : Short Ride in A Fast Machine

Biographie du compositeur

Articles et émissions autour de John Adams :

Articles et émissions autour du Short Ride in A Fast Machine

Guide d'analyse