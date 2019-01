Passez le Bac Musique 2019 avec France Musique : option facultative, guide d'analyse

Retour au sommaire du dossier

Baccalauréat musique, option facultative, qu'est-ce que c'est ?

C'est l'épreuve ouverte à toutes les séries.

L' épreuve facultative de musique au baccalauréat est une épreuve orale de pratique et de culture musicales : elle est composée d'une première partie, censée évaluer l'interprétation d'une oeuvre au choix de l'élève (instrument ou chant), et d'une deuxième partie, qui consiste en une écoute comparée entre une oeuvre figurant au programme limitatif et une oeuvre proposée par le jury.

La durée de l'épreuve est de 40 minutes.

Œuvres au programme...

Œuvres au programme de l'option facultative

1. Birdland

1. In album Heavy weather - Weather Report (1977)

2. In album Extensions - The Manhattan Transfer (1979)

3. In album Back on the Block - Quincy Jones (1989)

4. In album Minimal Movie - Ensemble Hyperion (2000)

Emissions autour du groupe Weather Report

à réécouter émission Open jazz Weather Report, les concerts inédits

Birdland : guide d'analyse comparative

Max Richter : Album Recomposed by Max Richter : Vivaldi, the Four Seasons (extraits)

- Spring 1 (2'32)

- Summer 3 (5'01)

- Autumn 2 (3'08)

- Winter 1 (3'01)

- Shadow 3 (3'33)