Passez le Bac Musique 2017 avec France Musique : option facultative

Option facultative toutes séries

Cette page est destinée aux candidats de l'option facultative

► Baccalauréat musique, option facultative, qu'est-ce que c'est ?

C'est l'épreuve ouverte à toutes les séries.

L' épreuve facultative de musique au baccalauréat est une épreuve orale de pratique et de culture musicales : elle est composée d'une première partie, censée évaluer l'interprétation d'une oeuvre au choix de l'élève (instrument ou chant), et d'une deuxième partie, qui consiste en une écoute comparée entre une oeuvre figurant au programme limitatif et une oeuvre proposée par le jury.

La durée de l'épreuve est de 40 minutes.

⇒ Œuvres au programme...

1. Maurice Ravel

♪ Concerto pour la main gauche

2. Wolfgang Amadeus Mozart

♪ Divertimento K136, Ré Majeur

3. Le jazz et l'Orient

Cinq musiciens mariant les influences des musiques de tradition orale du bassin méditerranéen et de l’Orient et du jazz occidental sont au programme limitatif du Baccalauréat Musique 2016 :

Ibrahim Maalouf, They don't care about us, in album Diagnostic

Rabih Abou-Khalil, Mourir pour ton décolleté, in album Songs for Sad Women

Avishai Cohen, Aurora, in album Aurora

Jasser Haj Youssef, Friggya, in album Sira

Marcel Khalifé, Caress, in album Caress

Comment aborder l’analyse de ces cinq univers musicaux ?

De quelle façon le jazz occidental se nourrit et se transforme sous l'influence de différentes traditions musicales ?

Quels sont les points communs du jazz et des musiques de tradition orale représentés par ces musiciens (techniques, formes, modes...) ?

Quatre problématiques abordées au programme de la terminale peuvent vous guider dans votre analyse :

‣ L’œuvre et son organisation

‣ L’œuvre et ses pratiques

‣ L’œuvre et l'histoire

‣ L’œuvre, la musique et les autres arts

