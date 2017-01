Passez le Bac Musique 2017 avec France Musique : option de spécialité

► Comment naviguer dans cette page ?

Si vous pointez le curseur sur les portraits, vous verrez apparaître différentes icônes qui vous guideront dans différents contenus proposés :

>>> Cette page est destinée aux candidats de l'option de spécialité, appelée aussi "l'option lourde."

► Baccalauréat musique, option de spécialité, qu'est-ce que c'est ?

C'est l'épreuve obligatoire si vous êtes candidat au bac de la série L.

L'épreuve de spécialité musique est composée d'une première partie écrite de culture musicale et artistique (durée : 1 heure), et d'une partie orale de pratique et culture musicales (durée : 2 heure 30).

⇒ Œuvres au programme...

1. Direction de travail : le timbre et le son

♪ Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe

2. Direction de travail : la musique, le rythme et le temps

♪ Wolfgang Amadeus Mozart : Sérénade « Gran Partita », Sib majeur, K361

Consultez notre analyse sur la Sérénade « Gran Partita », Sib majeur, K361, avec Vincent Warnier en vidéo*_3. Directions de travail : le timbre et le son_*

3. Direction de travail : l’interprétation et l’arrangement

♪ Germaine Tailleferre : Quatre opéras bouffes,

petite histoire lyrique de l'art français, du style galant au style méchant, sur des livrets de Denise Centore, pour voix solistes et orchestre de chambre

♪ La Fille d’opéra

♪ Le Bel Ambitieux

♪ La Pauvre Eugénie

♪ M. Petitpois achète un château

Consultez notre article Germaine Tailleferre : la femme des Six, Comprendre Quatre opéras bouffes de Germaine Tailleferre et Comprendre Quatre opéras bouffes de Germaine Tailleferre : glossaire

4. Direction de travail : la musique, diversité et relativité des cultures : le jazz et l'Orient

Cinq musiciens mariant les influences des musiques de tradition orale du bassin méditerranéen et de l’Orient et du jazz occidental sont au programme limitatif du Baccalauréat Musique 2017 :

♪ Ibrahim Maalouf, They don't care about us, in album Diagnostic

♪ Rabih Abou-Khalil, Mourir pour ton décolleté, in album Songs for Sad Women

♪ Avishai Cohen, Aurora, in album Aurora

♪ Jasser Haj Youssef, Friggya, in album Sira

♪ Marcel Khalifé, Caress, in album Caress

Sur le même thème

Passez le Bac Musique : ce qu'il faut savoir

Passez le Bac Musique 2017 avec France Musique : option facultative

Baccalauréat Musique : guide de survie en cinq points

Passez le Bac Musique 2017 avec France Musique !