Participez au grand chœur virtuel avec la chanson "De temps en temps" rendue célèbre par Joséphine Baker

Après La Javanaise de Serge Gainsbourg, qui a enthousiasmé plusieurs milliers de chanteurs amateurs, c’est la chanson "De temps en temps" rendue célèbre par Joséphine Baker qui propose à tous les amoureux du chant et de la chanson, de chanter à nouveau ensemble le samedi 20 juin à 18h !

Participez au grand chœur virtuel imaginé par le Chœur de Radio France et le Théâtre du Châtelet, à l’occasion de la Fête de la Musique, avec la participation d’Angélique Kidjo.

Nous vous proposons de chanter la chanson "De temps en temps" rendue célèbre par Joséphine Baker, dans une transcription pour chœur de l’auteur, compositeur et interprète, Albin de la Simone. Une nouvelle chance pour chacun de se joindre à l'aventure !

Composée par André Hornez et Paul Misraki la chanson "De temps en temps", a été enregistrée par Joséphine Baker en 1939. Cette jolie chanson d’amour a été choisie en écho avec le spectacle "Perle Noire : Méditations pour Joséphine", retraçant la vie de Joséphine Baker, qui sera présenté au Théâtre du Châtelet du 22 au 30 mai 2021.

Pour permettre toutes les participations, l’auteur-compositeur-interprète Albin de la Simone a réalisé une transcription de la chanson. Pour organiser ce grand chœur virtuel, sous l’impulsion de la directrice musicale du Chœur de Radio France,Martina Batič, trois musiciens du chœur de Radio France, Claudine Margely, Daïa Durimel et Vincent Lecornier, ont préparé des tutoriels vidéo déclinés en trois voix - soprano, alto et baryton - avec tous les conseils nécessaires.

Comment participer ?

Regardez les partitions ci-dessous, la vidéo de présentation par Albin de la Simone ainsi que les trois tutoriels .

Les tutoriels

Présentation par Albin de la Simone

Voix de sopranopar Claudine Margely

Partition

Voix d'alto par Daïa Durimel

Partition

Voix de Baryton par Vincent Lecornier

Partition

Comment se filmer ?

Afin de participer au grand chœur virtuel final, parmi les 540 vidéos qui composeront le chœur Le temps d’une chanson, n’oubliez pas ces quelques consignes :

Filmez-vous dans la meilleure qualité d’image possible.

Le téléphone stable et à l’horizontale, avec un éclairage et une distance, optimaux.

Vérifiez la captation de votre son, et avant de chanter, pensez à faire entendre le “bip” de l’enregistrement dans votre micro.

Enfin, pour envoyer votre vidéo, qui devra être correctement nommée (nom, prénom, voix) et aux horaires indiqués, remplissez le formulaire en ligne de participation.

Seules, les 540 premières vidéos reçues et respectantces consignes, seront téléchargées et intégrées au Grand chœur virtuel final.

Foire aux questions

Quand envoyer sa vidéo ?

Du mercredi 3 juin au mardi 9 juin : que vous soyez chanteurs amateurs, débutants ou confirmés : entraînez-vous dans votre tessiture, grâce aux tutoriels, puis enregistrez-vous en chantant "De temps en temps".

Du lundi 8 juin 10h et le mardi 9 juin 23h59 : envoyez-nous vos vidéos à l'aide de ce formulaire.

IMPORTANT : seules les vidéos envoyées à ces dates seront prises en compte.

Samedi 20 juin à 18h : rendez-vous sur les sites et réseaux sociaux de France Musique, des formations musicales de Radio France et du Théâtre du Châtelet #TchatExtra pour découvrir le grand chœur virtuel , Le temps d’une chanson,avec Angélique Kidjo, qui a souhaité s’associer à ce rendez-vous musical virtuel.

Une nouvelle chance pour tous les chanteurs de participer à un grand chœur virtuel à l’occasion de la Fête de la Musique !

La direction de la Musique et de la Création de Radio France se mobilise plus que jamais, aux côtés du Théâtre du Châtelet, pour rester proche de son public. Engagée de tous temps pour la pratique amateur et la rencontre entre citoyens et artistes, elle a mis au point des rencontres inédites pour permettre à tous de réinventer l’expérience du concert, ensemble. Ils s’associent à nouveau pour proposer à tous un grand événement choral participatif en collaboration avec France Musique et avec le soutien de France Télévisions.

Et en attendant, cultivez votre pratique du chant grâce à nos ressources en ligne !

Avec le site VO!X, ma chorale interactive de Radio France, apprenez à chanter en chorale grâce aux nombreux tutoriels, répertoire adapté, films d’animation…

Retrouvez également Les ateliers du Châtelet