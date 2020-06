Participez au grand choeur virtuel autour du Cantique de Jean Racine avec Patricia Petibon

Pour cette troisième édito, le Chœur de Radio France vous propose de chanter le Cantique de Jean Racine avec la participation exceptionnelle de Patricia Petibon. Regardez les tutoriels, entraînez-vous et découvrez votre concert dimanche 12 juillet à 18h !

Après le succès de La Javanaise de Serge Gainsbourg et de la chanson De temps en temps rendue célèbre par Joséphine Baker, qui ont réuni plusieurs milliers de chanteurs amateurs, nous vous proposons de chanter le célèbre Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, à l'occasion du festival numérique "Après, demain" du théâtre du Châtelet. Cette œuvre pour chœur à quatre voix interprétée par des chanteurs amateurs sera diffusée sur le web, le dimanche 12 juillet, à 18h, avec la participation de Patricia Petibon.

Gabriel Fauré est à peine âgé de vingt ans quand il compose son Cantique de Jean Racine en 1865. Il est alors étudiant à l’école de musique de Niedermeyer à Paris, où il suit notamment les cours de Camille Saint-Saëns. Écrite pour chœur à quatre voix mixtes et orgue, l’œuvre est dédiée à César Franck.

Pour organiser ce grand chœur virtuel, sous l’impulsion de la directrice musicale du Chœur de Radio France, Martina Batič, quatre musiciens du Chœur de Radio France, Karen Harnay, Sarah Dewald, Johnny Esteban et Jean-Manuel Candenot ont préparé des tutoriels vidéo correspondant aux quatre voix du chœur original - soprano, alto, ténor et baryton - avec tous les conseils nécessaires.

Martina Batič vous explique tout !

Pour participer au grand chœur virtuel final, Le temps d’une chanson, regardez les tutoriels et les partitions.

Voix de Soprano : partition

Voix d'alto :partition

Voix de ténor :partition

Voix de basse :partition

Les informations pour se filmer

Du mercredi 24 juin au jeudi 25 juin, que vous soyez chanteurs amateurs, débutants ou confirmés, regardez les tutoriels, dans votre tessiture, puis enregistrez-vous en chantant Le Cantique de Jean Racine.

Envoyer votre vidéo du vendredi 26 juin 10h au samedi 27 juin 23h59, par l’intermédiaire du formulaire en ligne.

Le dimanche 12 juillet à 18h, rendez-vous sur les sites et réseaux sociaux de France Musique, des formations musicales de Radio France et du Théâtre du Châtelet #TchatExtra pour découvrir le grand chœur virtuel Le temps d’une chanson, avec Patricia Petibon, qui a souhaité s’associer à ce rendez-vous musical virtuel.

Une nouvelle chance pour tous les chanteurs de participer à un grand chœur virtuel !

Avec la série Le temps d’une chanson, la direction de la Musique et de la Création de Radio France et ses formations chorales - en partenariat avec le Théâtre du Châtelet - souhaitent renforcer le contact avec le public et encourager la pratique amateur en proposant de grands événements participatifs autour du chant choral, en collaboration avec France Musique.

Et si vous le souhaitez cultivez votre pratique du chant grâce à nos ressources en ligne

Avec VO!X, ma chorale interactive de Radio France, apprenez à chanter en chorale grâce aux nombreux tutoriels, répertoire adapté, films d’animation… : https://vox\.radiofrance\.fr/

Retrouvez également Les ateliers du Châtelet : https://www\.chatelet\.com/saison/saison\-19\-20/ateliers/

