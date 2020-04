Orchestre à l'école : des vidéos pour apprendre à jouer les airs les plus célèbres de la musique classique

Pendant le confinement, on n’arrête pas la musique ! Alors, l’orchestre se réinvente à la maison. C’est l’occasion ou jamais de (re)prendre son instrument et d’apprendre les grands thèmes de la musique classique avec l'aide des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Pendant le confinement, pour ne pas perdre le contact avec son instrument et prendre le temps d’écouter les plus belles œuvres de la musique classique, les jeunes musiciens vont pouvoir apprendre à jouer les grands thèmes classiques avec les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, qui ont enregistré tout spécialement pour eux, des petits tutoriels sur un thème de leur choix.

Ces tutoriels sont adaptés aux jeunes instrumentistes ayant 2 ans de pratique.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour maintenir un lien entre les enfants, leurs professeurs et leurs instruments, pour que la pratique de l'instrument devienne un de leurs plaisirs quotidiens. En plus de ce que leurs professeurs d'instrument leur proposent, nous avons imaginé de proposer des tutoriels réalisés par des artistes professionnels pour motiver les enfants et leur permettre de travailler des petites mélodies qu'ils pourront jouer à leur famille ou sur leur balcon ». Marianne Blayau, Déléguée générale d’Orchestre à l’école

L'Orchestre Philharmonique de Radio France accompagne les enfants et adolescents du réseau associatif Orchestre à l’école depuis plusieurs années, avec des projets musicaux, dont le dernier, “Dianoura” sur une œuvre originale d’Etienne Perruchon, commandée par Radio France avec le soutien de la Sacem qui avait réuni près de 300 jeunes musiciens et chanteurs de l’Aveyron, de la Drôme et de Paris en 2017.

« Les musiciens du de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sont heureux de pouvoir accompagner les élèves dans ce contexte si difficile et de leur faire connaitre, en jouant et en écoutant, les plus beaux thèmes de la musique classique ». Cécile Kauffmann-Nègre, responsable de la programmation éducative et culturelle de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Qu'est-ce-que le projet Orchestre à l'école ?

Orchestre à l’école est un dispositif de grande ampleur qui organise et accompagne à l’école la création d’orchestres et la pratique instrumentale pour les enfants partout en France depuis plus de 20 ans. Aujourd’hui, le réseau représente 800 classes orchestre en primaire et 600 en collège, soient près de 50.000 petits musiciens, répartis sur l’ensemble du territoire.

En savoir plus

Les tutoriels

Hautbois : L'air du Lac des Cygnes (Acte 2, n°10) de Piotr Ilitch Tchaïkovski par Anne-Marie Gay

Trompette : "La marche triomphale" - Aïda de Verdi par Jean-Pierre Odasso