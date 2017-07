Sur la route des vacances avec des enfants : en avant la musique !

Vous avez prévu dans la valise votre lot de coloriages, livres et autres jeux de société pour passer le temps sur la route des vacances ou dans un camping les après-midis de pluie ? Pour vous changer des super-héros ou des princesses Disney, plongez-vous dans l'univers de la musique ! Voici quelques idées que vous pourrez décliner au gré du rythme des journées estivales.

Dans la voiture

Pour le voyage en voiture ou les petits trajets une fois arrivés sur place, pensez à la bonne vieille méthode où toute la famille hurle à l’unisson sur Un kilomètre à pied, ça use les souliers…Gardez l'idée, mais changez de répertoire et tentez, par exemple, Sur le pont d’Avignon en version jazz. L'album Chansons d’Enfance Couleur Jazz paru sous le label Enfance et musique décline les grands tubes des chansons enfantines françaises dans différents registres du jazz. A la manière de Nina Simone, en mode bossa nova ou au rythme de la salsa, le groupe Triocéphale revisite Il pleut bergère, Il était un petit navire ou encore Frère Jacques. Si vous êtes un puriste du classique, profitez des longues heures où les enfants somnolent sur la banquette arrière pour distiller de la musique classique à petites doses. Avec les sélections d’œuvres thématisées, autour de l’enfance ou du voyage, par exemple, ou au fil de l'eau, comme avec l'album Jeux d'eau paru chez La Montagne Secrète, qui brasse large : de Bach ou Haendel à Toru Takemitsu, et fait entendre les œuvres moins attendus du répertoire classique.

A la plage

Que fait-on des enfants sur une plage qui ne veulent pas rester à l’ombre ? Rangez vos téléphones portables et sortez les jeux de société ! Le jeu des sept familles, le domino, le loto et autres jeux de cartes de notre enfance se déclinent aujourd'hui autour des instruments de musique, des compositeurs ou des notions de solfège : vous trouverez des idées à glaner sur le site Metronimo. Pour les parents motivés, nous avons déniché aussi un beau jeu des sept familles autour des instruments de musique - Musique en couleurs, illustré par des reproductions des peintures célèbres. Vous aurez fait d'une pierre deux coups : une initiation à la peinture et à la musique dans un seul jeu. Vous pouvez aussi improviser : à partir des cartes représentant les instruments ou les compositeurs célèbres, un jeu de devinettes est vite mis en place... A vous de jouer.

Pour les jours pluvieux ou les après -midis de canicule

Que fait-on lorsque la météo n’est pas au rendez-vous ou qu’il fait trop chaud pour se balader ? On fait de la musique ! Pourquoi ne pas en profiter pour initier votre enfant à la lecture des notes ou encore réviser ses acquis s’il en fait déjà un peu ? Autrement dit, faire un peu de solfège camouflé peut être utile et amusant à la fois. Pour les tout petits, le coffret L'éveil musical d'après la pédagogie Montessori et une mine d'idées : les notes, les premières notions musicales et les instruments à écouter, à manipuler et à reproduire fera facilement l'affaire pendant toutes les vacances, et au-delà. Pour les plus grands, un jeu amusant d'apprentissage des notes Drôles de notes peut faire participer toute la famille, débutants comme avancés, avec plusieurs versions adaptables à l'âge de votre enfant. Coté instruments, Fuzeau propose Musique à la carte, un jeu de reconnaissance des instruments, les extraits sonores à la clé, plus adapté aux ados.

Et puis, osons aborder le sujet qui fâche : les téléphones portables, tablettes et autres écrans que vous souhaiteriez tant voir disparaître de votre environnement le temps des vacances. Retournez la situation en votre faveur et tirez profit de la riche offre des applications ou des jeux musicaux en ligne : avec Music Crab, une application amusante et colorée, entièrement gratuite, pour apprendre des notes par exemple, développée par Eric Zorgniotti, professeur de formation musicale et violoncelliste, ou encore pour se familiariser avec les premières notions musicales avec Didadoo développé par Naïve. Coté répertoire, vous pouvez opter pour l'univers lyrique de Play Opéra ou revisiter les classiques comme Le carnaval des animaux, Pierre et le loup ou encore Les 4 saisons d'Antoine ou La véritable histoire de Casse-Noisette.

L’éveil à la musique classique peut aussi passer par la vidéo : le Piano Forest, un chef d'oeuvre de l'animation japonaise ou encore Le piano magique, trois courts-métrages autour des œuvres de Beethoven et de Chopin, sur le site d'Arte, sont des perles à savourer en famille.

Et si vous avez besoin de vous étirer, tentez le Yoga en musique. Succès garanti !

A l'heure du dodo

Réservez vos meilleurs atouts pour la tombée de la nuit. Si vous avez emporté votre guitare, c'est le moment d'épater le voisinage du camping. Sinon, remplacez la traditionnelle lecture du soir (par l’apéro entre voisin) et laissez vos enfants profiter de l'offre richissime des albums CD . Vous pouvez opter pour une plongée toute en douceur dans le grand répertoire, avec les Berceuses des grands musiciens (illustrées par des tableaux de maîtres) ou le magnifique album des plus belles berceuses jazz, par exemple, les contes musicaux - autour de Gershwin, du Moyen âge ou , du ballet La boîte à joujoux de Debussy. Ou encore, découvrir L'énorme crocodile de Roald Dahl, que votre enfant a probablement lu en classe, en version comédie musicale, signée par Isabelle Abouker.