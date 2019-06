Musicopolis passe le Bac Musique 2019 !

Retour au sommaire

Jean Sébastien Bach : Cantate BWV 106, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit – « Actus tragicus »

Figure majeure de la musique allemande et de l’époque baroque, Jean Sébastien Bach (1685-1750) est l’auteur de plus de 300 cantates. Parmi elles, la BWV 106, "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit", l’une des plus célèbres du compositeur, est au programme du Bac musique 2019, option de spécialité.

Biographie du compositeur

En 1707, le jeune Jean Sébastien Bach, âgé de 22 ans, est nommé organiste à l’église Sainte-Blaise de Mühlhausen. C'est là qu'il aurait commencé à composer ses premières cantates, dont Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.

Felix Mendelssohn : l’Octuor à cordes op.20 , Allegro moderato ma con fuoco (1er mvt)

Musicien incontournable de l’ère romantique, Felix Mendelssohn laisse derrière lui une importante production d’œuvres de musique de chambre. A l’occasion du Bac Musique 2019 (option de spécialité), nous nous intéressons à l’Octuor à cordes en mi bémol majeur op.20, une pièce unique en son genre.

Biographie du compositeur

Œuvre de forme classique en quatre mouvements*, l’Octuor témoigne, malgré la jeunesse de son auteur, d’une grande maturité et d’une parfaite maîtrise des codes de composition pour formation de chambre. Dédiée à son ami le violoniste virtuose Eduard Rietz qui fêtait alors son 23ème anniversaire, elle est sans doute créée par ce dernier en 1825, dans l’enceinte du Palais Recksche, à Berlin.

John Adams : Short Ride in A Fast Machine

La musique minimaliste de John Adams, influencée par le jazz ou le rock, réconcilie le public avec la musique contemporaine tout en tenant un propos politique engagé.

Biographie du compositeur

Pour l'inauguration de Great Woods, théâtre de plein air du Massachusetts, John Adams a composé une fanfare. Il s'est inspiré de l'une de ses propres aventures : monté à bord d'une voiture de course italienne avec l'un de ses amis, et il ne s'est pas encore remis de cette expérience terrifiante ! Il l'a encore très présente à l'esprit au moment où il réfléchit à sa pièce. Le résultat va être Short Ride in a fast Machine (court trajet dans une machine rapide) qui évoque cette course à la fois très excitante et tout à fait effrayante !