Confinement : quels ouvrages autour de la musique proposer aux enfants ?

La lecture en famille revient au galop pendant le confinement, et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ne pas l'orienter vers la musique ? Voici notre sélection des romans et des albums à feuilleter (avec les enfants) pendant le temps calme ou à l'heure du dodo.

Vous y avez certainement déjà songé : les lectures en famille peuvent être un bon moyen d'introduire la musique dans votre foyer. Si vous êtes à court d'idées, nous vous proposons nos coups de cœur à écouter et/ou à feuilleter, albums que vous pouvez désormais commander et retirer auprès de votre libraire préféré !

Pour un sommeil paisible des tout-petits

Les berceuses des grands musiciens, Gallimard Jeunesse

Vingt grands noms de l'histoire de la musique qui bercent votre bébé ? Les berceuses des grands musiciens, c'est une sélection tout en délicatesse qui réunit les œuvres de Brahms, Schubert, Dvorák, Mozart, Chopin, Ravel ou Tchaïkovsky, chacune accompagnée d'une oeuvre de maître, Léonard de Vinci, Georges de La Tour, Renoir ou Fragonard. Une initiation à la fois à la musique classique et à la peinture, le rêve de tout parent.

Durée d'écoute : 64 minutes

A partir de la naissance

Les Plus Belles Berceuses Jazz, coffret, Didier Jeunesse

Le livre Les Plus Belles Berceuses Jazz est une réédition, mais quand on se dit que ce sont Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Billie Holiday ou Frank Sinatra qui chantent les mélodies les plus douces à l'oreille de son enfant, on peut difficilement imaginer mieux. La sélection est signée Misja Fitzgerald Michel et illustrée par Ilya Green, et on trouve dans l'album les paroles en version originale traduites en français par Valérie Rouzeau. Une douce initiation au jazz pour les jeunes oreilles et un immense plaisir pour l'adulte qui l'accompagne.

Durée d'écoute : 42 minutes

A partir de la naissance

Disponible en streaming

Pour une initiation à la littérature classique

Alice et merveilles, Editions Radio France et Didier Jeunesse

Alice et merveilles est une réinterprétation signée Stéphane Michaka d'Alice au pays des merveilles, fameux classique de Lewis Caroll. Un univers envoûtant et surprenant mis en musique par Didier Benetti, timbalier de l'Orchestre national de France. Cette excellente production a été enregistrée à l'occasion d'un concert-fiction à la Maison de la Radio en 2015. Un film sonore à dérouler en famille et un merveilleux voyage pour les oreilles et l'imagination des enfants à partir du primaire.

Durée d'écoute : 66 minutes

Disponible en streaming

Un amour de tortue, Gallimard Jeunesse

Un amour de tortue de Roald Dahl est l'un des deux projets de mise en musique de cet auteur classique de la littérature jeunesse que Gallimard Jeunesse a confié à la compositrice pour enfant par excellence, Isabelle Aboulker. Elle signe ici un mini-opéra rythmé, drôle et plein de légèreté, autour du texte lu par François Morel et illustré par Quentin Blake. Une musique inspirée et une belle interprétation des solistes vocaux et de l'Orchestre de Chambre de Paris, destinée surtout aux enfants à partir de 10 ans.

Vingt mille lieues sous les mers, Gallimard Jeunesse, France Culture

S'il n'y avait qu'un album à choisir, aussi bien pour vos enfants que pour votre collection personnelle, c'est celui-ci. Une coédition entre les Editions Radio France et Gallimard Jeunesse. Rien que pour vos oreilles, un concert-fiction dans la plus belle tradition des fictions de France Culture, magnifié par un dispositif gigantesque : 15 comédiens et 60 musiciens de l'Orchestre national de France, interprètent Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, adapté par Stéphane Michaka, mis en musique et dirigé par Didier Benetti et réalisé par Cédric Aussir. Une véritable immersion sonore et musicale accompagnée par un album superbement illustré par Gazhole.

Durée d'écoute : 60 minutes

A partir de 7 ans

Le Petit Prince, Gallimard Jeunesse

Que vous l'ayez déjà fait découvrir à votre enfant ou que vous l'abordiez pour la première fois, voici une relecture en images et en musique relevée et drôle du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, signée conjointement par le compositeur Marc-Olivier Dupin et l'illustrateur Joann Sfar, interprétée pour cet album par l'Orchestre de chambre de Paris. Une référence que l'on peut aborder à partir de 7 ans, et continuer à lire et à relire, et à réécouter, toute sa vie.

Durée d'écoute : environ 60 minutes

Pour une balade à travers l'histoire de la musique

Le Lac des cygnes, Didier Jeunesse

L'un des plus célèbres ballets classiques, Le Lac des cygnes, est raconté dans cet album paru chez Didier Jeunesse par Natalie Dessay sur les plus célèbres extraits de la musique de Tchaïkovski. L'histoire que raconte Natalie Dessay a été imaginée par Pierre Coran et richement peinte par Olivier Desvaux, une manière complètement nouvelle d'aborder ce classique du répertoire. L'album est plus approprié aux bons lecteurs, à partir de 10 ans.

Disponible en streaming

Elvide et Milon, la musique au temps du Moyen Âge, Didier Jeunesse

Pourquoi ne pas en profiter pour sortir du grand répertoire classique, avec ce bel album consacré à la musique médiévale ? Une histoire chevaleresque, un amour courtois, le récit d'Elvide et Milon publié chez Didier Jeunesse signé Eric Senabre et magnifiquement illustré par Elodie Coudray est un excellent prétexte pour découvrir tout un instrumentarium d'époque et un répertoire haut en couleurs, interprété par l'ensemble Obsidienne. Destiné aux enfants lecteurs, à partir de 8 ans.

Disponible en streaming

La flûte enchantée, Didier Jeunesse

Une oeuvre universelle, un chef -d'oeuvre incontournable de Wolfgang Amadeus Mozart, La flûte enchantée est adaptée dans cet album aux oreilles des enfants. Racontée par Jean-Pierre Kerloc'h et illustré par Nathalie Novi, l'histoire de Papageno et de Papagena est portée par les principaux extraits de l'opéra original, interprétés par le Philharmonique de Vienne, dirigé par Karajan.

Durée d'écoute : 55 minutes

A partir de 5 ans

Disponible en streaming

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Casse-Noisette, Gallimard Jeunesse

Un classique de Noël dans une énième version ? Non, ce n'est pas ce que l'on peut dire de ce Casse-Noisette réécrit par Agnès Desarthe et interprété avec beaucoup d'humour et de conviction par Natalie Dessay. Un récit captivant, rythmé par les extraits du ballet éponyme de Tchaïkovski, réduits et réorchestrés pour une formation de chambre par Luca Antignoni, qui saura séduire les enfants de tout âge. Une façon nouvelle de faire vivre les superbes illustrations signées Juliette Barbanègre et de découvrir autrement, si l'enfant ne le connait pas encore, l'histoire fantastique de la petite Clara une nuit de Noël.

Durée d'écoute : 50 minutes

A partir de 6 ans



Bonus : coin lecture spécial ado

Black music : 40 artistes de la musique noire

Black music : 40 artistes de la musique noire de la collection BAM ! de chez Gallimard Jeunesse nous propose de revisiter l'histoire de la musique noire en quarante artistes sélectionnés par Olivier Cachin, une idée de lecture si vous avez les ados à la maison. D'autant plus qu'aux cotés des grands artistes de la soul music, du blues ou du jazz, on y côtoie les noms qui pourraient être plus proches de leur univers : la RnB, la pop ou le rap. En bonus de la biographie, une playlist des titres à succès sera une bonne entrée en matière.

Séverine Vidal : Philo mène la danse, Talents hauts

Tous les garçons ne sont pas footeux, ce n'est un secret pour personne. C'est le cas pour Philo de Philo mène la danse, qui, très souvent, se retrouve alors seul pendant la récréation. Mais Philo adore la danse, un choix qu'il aura du mal à faire accepter à ses copains et à sa famille. Un ouvrage sur la différence et une belle leçon sur la tolérance et l'amitié.

A partir de 10 ans.

Mary Amato : Une guitare pour deux, Nathan

Dans Une guitare pour deux, un jeune guitariste et une jeune violoncelliste répètent dans la même salle de leur lycée. En découle une amitié (presque) épistolaire qui au fur et à mesure des pages leur fait traverser bien des épreuves grâce à leur passion commune : la musique.

Destiné aux jeunes à partir de 12 ans.

Disponible en numérique

Alain Gerber : Le roi du jazz, Bayard Editions Jeunesse

Le roi du jazz, c'est l'histoire de Léon et Noël, deux amis inséparables, qui partagent une même passion pour le jazz et un même instrument : la trompette. Alors qu'ils grandissent ensemble dans les rues de la Nouvelle Orléans, le destin les sépare dans une Amérique empreinte de racisme du début du XXe siècle. Une initiation au jazz et une tendre fresque historique pour les enfants à partir de 10 ans.

Flore Talamon : Sur un air de Mozart, Nathan

Et si votre voisin s'appelait Wolfgang Amadeus Mozart ? En tous cas, c'est ce qui arrive à Viky et Luisa, 12 et 16 ans, protagonistes de Sur un air de Mozart, deux adolescentes qui partagent le même palier avec l'illustre compositeur. Les aléas de la vie les amèneront finalement à être témoins de son quotidien. Comment compose-t-il, de quoi vit-il, qui sont ses contemporains ? Une immersion imaginée dans la vie du musicien, adaptée aux grands collégiens, à partir de 12 ans.

Disponible en numérique

Histoire de la musique en bandes dessinées - Les éditions Vandevelde

Exercice impossible que de synthétiser l'histoire de la musique depuis la préhistoire jusqu'aujourd'hui. Mais exercice que l'Histoire de la musique en bandes dessinées par Michael Sadler, Denys Lemery et Bernard Deyries a parfaitement réussi ! Parue pour la première fois en 1984, elle est rééditée dans une version réactualisée par Les éditions Vandevelde. Ici, la musique ne s'écoute pas, mais se découvre au fil des siècles et des anecdotes, à travers des dates et des personnages emblématiques, croqués avec humour et malice qui ouvrent la porte d'une époque juste assez pour éveiller la curiosité du lecteur. A lire avec votre ado en piochant dans votre discothèque pour lui ouvrir les oreilles aussi.