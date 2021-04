Les vacances scolaires sur francemusique.fr : écoutez,visionnez, rêvez !

Que faire avec les enfants pendant les deux semaines des vacances confinées ? De la musique, par exemple ! Retrouvez sur francemusique.fr des vidéos, articles et émissions pour partager un moment en famille, pratiquer de la musique ou s'instruire !

Organisez votre journée en musique !

La période des vacances, même en temps normal, demande une certaine organisation, cette dernière étant même capitale en période des vacances confinées. Parents d'enfants musiciens ou simplement enfants curieux, vous pouvez trouver dans la sélection de nos articles pratiques quelques astuces pour garder le cap.

Jouez aux enquêteurs

Découvrez les musiciennes et musiciens célèbres en écoutant les émissions ou en visionnant nos vidéos : Qui était Eric Satie, ce bonhomme au chapeau melon qui ne se séparait jamais de son parapluie ? Qui était Igor Stravinsky, ce compositeur russe qui a fui la révolution russe pour en rejoindre une autre, celle qui lancera la musique du XXe siècle, en plein Paris ? Qui était Clara Schuman, pianiste célébrissime, une vraie star de son temps, que l'ombre de son mari compositeur a fini par pousser aux oubliettes ?

Le monde musical est vaste. A défaut de pouvoir voyager, voyagez avec nos émissions : découvrez les chants et les coutumes musicales des peuples lointains, voyagez dans le temps et l'espace sans bouger de votre salon.

Découvrez les instruments de musique

Ordinaires ou plus rares, les instruments de musique cachent de nombreux secrets. Découvrez leur fonctionnement par les musiciennes et les musiciens qui en ont fait une passion et un métier !

Lisez, feuilletez, racontez !

La musique s'écoute, cela n'est pas nouveau, mais elle se lit aussi avec les enfants, ce qui permet de passer un moment de partage si important pour que vous transmettiez à votre enfant votre passion pour la musique. Vous trouverez dans les articles suivants une sélection d'ouvrages, entre BD, livres - disques ou romans, à adapter à l'âge de votre enfant.

