Les lauréats de la première édition du concours Les Fake-News de la musique

Des candidatures de toute la France, un investissement impressionnant des élèves et des professeurs, des idées, de la maturité, de l'originalité...C'est le bilan de la première édition du concours Les Fake-News de la musique. A l'occasion de la Semaine de la radio, en voici les lauréats.

Lorsque à France Musique nous avons eu l'idée de lancer le concours Les Fake-news de la musique, en partenariat avec la Direction de la musique et de création culturelle de Radio France, nous avons voulu sensibiliser les professeurs et les élèves au fait que l'éducation aux médias peut aussi s'inspirer de la musique.

Et pour l'occasion nous avons souhaité soulever une des grandes questions de notre actualité : comment éduquer les jeunes d'aujourd'hui dans leurs usages de l'internet pour s'informer, et notamment, de quelle façon les outiller pour reconnaître et lutter contre de fausses informations, ou, comme les appelle le jargon journalistique, les infox ou les fake-news. Pour cela, nous avons écrit de faux articles et nous avons invité les élèves et leurs professeurs à mener l'enquête et à rétablir la vérité.

Et les élèves ont relevé le défi ! Nous avons reçu des sons, des articles et des vidéos variés, originaux, parfois très élaborés, des candidatures de toute la France, un investissement impressionnant des élèves et des professeurs. Autre point très encourageant, ce concours a réussi le pari de rassembler les disciplines très diverses. Des profils très variés ont répondu à notre appel à candidature : des enseignants de mathématiques, de l'histoire-géo, du français, les documentalistes... Au final, ce n'était pas tâche facile de les départager. En plus, pour cette première édition, il fallait briser la glace.

Voici donc notre tiercé gagnant, mais nous félicitons au même titre tous les participants, qui ont montré un investissement hors pair et qui ont même réussi à braver nombreuses difficultés provoquées par la crise sanitaire. Bravo à vous tous !

Paul Parisot et Iris Dro, classe de première, l'école Georges Gusdorf, Paris, encadrés par Charlie Shair, Professeur de mathématiques

Bonjour, Nous nous appelons Paul et Iris et nous sommes deux élèves de classe de première, également élèves de radio à l'école Georges Gusdorf. Pour notre participation au concours, nous avons choisis de présenter le sujet de l'homosexualité de Tchaïkovski en faisant intervenir André Lischke, musicologue spécialisé dans la musique russe. Nous vous souhaitons une très bonne écoute, Paul Parisot et Iris Dro

Pour écouter le travail des élèves, cliquez ici

La classe de 5e6, encadrés par Clotilde Dieudonné, Prof-Doc du Collège Pierre Mendes-France, Labarthe-Sur-Lèze

Nos élèves ont travaillé d'arrache pied pour boucler l'écriture ce matin. Votre concours nous a beaucoup intéressées, en lettres, éducation musicale et EMI!

Retrouvez les articles ici

La classe de 5B du collège Valmy, Paris, encadrée par Eva Mouillaud, professeur de français et Mathieu Debarbieux, professeur d'éducation musicale

Lors de la semaine de la presse et des médias à l'école, les élèves de 5B ont participé au premier concours organisé par France musique, Les Fake news de la musique. Leurs professeurs, M Debarbieux et Mme Mouillaud, avaient choisi de leur faire débusquer les fake news sur le compositeur Leonard Bernstein. Après 4 heures d'investigation, les élèves ont enregistré une émission de radio pour rétablir la vérité.

Pour écouter le travail des élèves, cliquez ici