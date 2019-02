Les "infox" de la musique : comment participer ?

Comment l’histoire de la musique peut-elle nourrir la réflexion des élèves sur les problématiques contemporaines de notre société, comme la démocratie et les totalitarismes, la place de la femme et la diversité, tout en développant leur esprit critique face à l'omniprésence de l'information relayée par les réseaux sociaux ? A l'occasion de la Semaine de la presse et des médias à l'école, France Musique lance un défi aux élèves : s'emparer de cinq thématiques proposées pour mettre en miroir le parcours d'une personnalité de la musique et l'actualité, en partant des "infox" ou les "fake-news".

Les élèves sont invités à faire un travail journalistique sur les contenus proposés ( enquête, recherche documentaire, interview, comparaison des sources, hiérarchisation et mise en scène de l'information) et réaliser des articles et/ou modules audio.

Leur réalisations seront sélectionnées en fonction des critères suivants :

Pour les productions écrites :

choix du sujet et de l'angle

hiérarchisation de l’information

rédaction ( en fonction des principes de l'écriture pour le web )

enrichissement du contenu (liens html, image, son, vidéo)

crédits (sources, illustrations)

Pour des productions sonores :