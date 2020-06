Les chants de loin : Trois choses, chantée par la Maîtrise de Radio France

Chaque vendredi de juin, la Maîtrise de Radio France vous propose de partir pour un voyage musical avec le projet "Les chants de loin". Découvrez Trois choses, une composition originale de Pauline Marchand, chantée par les Maîtrisiens et chorégraphiée par Martin Grandperret.

Les chants de loin est un projet artistique original imaginé par la Maîtrise de Radio France à découvrir chaque vendredi du mois de juin.

Pour la première composition, découvrez vendredi 5 juin à 18h, Trois choses, une composition de Pauline Marchand sur un texte de Fernando Sabino.

Les quatre créations musicales sont le fruit d’un travail nourri par l’énergie créatrice des enfants et la nécessité de continuer à entretenir les liens qui unissent la Maîtrise de Radio France avec la musique et le public.

Plusieurs compositeurs actuels - Pauline Marchand – Vincent Manac’h – Pierre Cholley et Joséphine Stephenson - ont été sollicités afin d’écrire pendant cette période inédite une œuvre nouvelle.

À ces musiques originales les membres de la Maîtrise ont prêté leur voix, et aux chorégraphies de Martin Grandperret, leur visage et leur corps, sans oublier la complicité du pianiste Bruno Perbost. Tout ce travail a été réalisé à distance.

En effet, malgré la fin du confinement, l’heure des retrouvailles n’a pas encore sonné pour les apprentis musiciens de la Maîtrise. Aussi, sous l’impulsion et la coordination artistique de Morgan Jourdain, directeur adjoint de la Maîtrise de Radio France, l’idée s’est imposée de transformer les contraintes du confinement et de l’éloignement pour promouvoir le vivant : continuer à créer, pratiquer et diffuser la musique, en s’appuyant d’une part sur les grandes capacités d’adaptation des élèves de la Maîtrise, mais également sur les compétences des équipes techniques de Radio France.

Avec ces Chants de loin, la Maîtrise de Radio France apporte un joli témoignage sur le pouvoir de la musique et sa capacité à rassembler au-delà des obstacles et de l’éloignement.