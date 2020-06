Les chants de loin : Ponts par la Maîtrise de Radio France

Pour ce quatrième voyage, la Maîtrise de Radio France vous propose la création "Ponts", composée par Joséphine Stephenson sur un texte d'Antoine Thiollier.

La Maîtrise de Radio France vous propose de découvrir une quatrième oeuvre originale, "Ponts", composée par Joséphine Stephenson sur un texte d'Antoine Thiollier dès ce soir18h.

Joséphine Stephenson a beaucoup apprécié ce projet pour les Maitrisiens : J’étais ravie de l’invitation de Morgan Jourdain à écrire une petite carte postale musicale pour les maîtrisiens en ces temps étranges. J’ai décidé de profiter des circonstances inédites et du fait que le projet soit enregistré pour réaliser un morceau un peu plus pop qu’à mon habitude, avec un simple accompagnement électronique, dont la froideur de son se mariait bien à mon sens à la situation actuelle, et laissait surtout la place de l’expressivité aux voix des chanteurs ainsi qu’à leur mots.

"Ponts" est une composition originale, musique et texte écrit par Antoine Thiollier.

Pour le texte j’ai fait appel à Antoine Thiollier, avec qui je collabore régulièrement depuis des années, en lui lançant l’idée de « pont », qui me semblait la meilleure image à évoquer pour allier les maîtrisiens isolés. Il en a écrit un magnifique petit poème que j’ai immédiatement trouvé très juste, et à partir duquel la musique a plus ou moins coulé de source.

Antoine Thiollier s'est inspirée de Rimbaud pour ce texte : «Il y a dans les Illuminations de Rimbaud un très beau poème qui porte le titre “Les Ponts”. J’en ai gardé les couleurs contrastées, la forme des structures. J’ai conçu à ma façon une petite bulle philosophique qui dérape non sans malice dans le casse-tête poétique de la dernière phrase. Un vrai cul de sac qui enferme la pensée en cercle. Je trouve que Joséphine a rendu parfaitement en musique ces circonvolutions et cette énigme finale.»

PONTS

Que ne sommes-nous ponts

Qui, ponts, brassent les rivières ?

Larges ponts, qui passent

Ponts rouges, ponts verts,

Ponts tous longs et légers ;

Facile à la rive

Arriver.

Et l’eau qui nous sépare

Sépare désormais ce qui n’est plus nous.

Crédits

Interprété et réalisé par les élèves de la Maîtrise de Radio France

Texte : Antoine Thiollier

Musique : Joséphine Stephenson

Direction artistique : Morgan Jourdain

Montage et mixage audio : Jean-Baptiste Etchepareborde

Musicien Metteur en Ondes : Arnaud Moral

Tournage et Montage (DPAV Radio France) : Morgane Fougeri