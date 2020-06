Les chants de loin : Octobre, Novembre par la Maitrise de Radio France

Inspiré par le poème "Les feuilles mortes" de Raymond Queneau, le compositeur Pierre Choley propose l'oeuvre "Octobre, Novembre" interprétée par la Maitrise de Radio France.

Pour cette troisième vidéo du projet Les chants de loin, la Maitrise de Radio France interprète "Octobre, Novembre" une composition originale de Pierre Cholley.

Pierre Cholley: Quand Morgan Jourdain m’a proposé d’écrire une pièce pour la maîtrise confinée, l’idée m’a tout de suite enthousiasmé. Déjà parce que cela exigeait de la part des jeunes chanteurs, du pianiste et de leur chef une véritable prouesse technique, chacun étant isolé chez soi.

Ensuite pour l’aspect innovant qui exige du compositeur de concevoir une partition non pas comme la trame d’un rassemblement de chanteurs mais comme un faisceau de chemins qui se rejoignent dans l’au-delà de la salle de concert, dans l’imaginaire radiophonique.

Pierre Cholley s'inspire du texte de Raymond Queneau "Les feuilles mortes" pour composer "Octobre Novembre" : J’avais envie aussi de faire partager une poésie qui gagne à être mieux connue. Et je me réjouis de faire chanter Queneau pour la quatrième fois à la maîtrise. L’originalité de sa poésie ? Son insolence tranquille, ni complètement en vers, ni complètement en prose, à la fois moderne et surannée, intemporelle en sorte, faite de mots simples qui tantôt claquent, tantôt caressent ; Queneau, l’humour au coin des lèvres, marche dans une joviale insouciance sur l’équilibre d’une ligne de crête, entre deux abîmes de sérieux. C’est peut-être aussi cela, la poésie.

Paroles

Il tombe des feuilles mortes

on chantonne mélancolique-

ment en balayant devant sa porte

on dirait même qu’il va pleuvoir

Les hirondelles volent rase-mottes

de plus en plus de feuilles mortes

les dernières fleurs se sont éteintes

la poire prend brune teinte

Puis elle choit non cueillie

poire blette poire pourrie

elle devient un peu de boue

les feuilles mortes couvrent tout

L’automne rougeâtre s’incline

devant la menace du temps

il fait doucement ses valises

doucement tout doucement.

(Raymond Queneau, Battre la campagne, Gallimard, 1968)

Crédits

OCTOBRE, NOVEMBRE interprété et réalisé par les élèves de la Maîtrise de Radio France

Texte : Extrait de Battre la campagne de Raymond Queneau

Musique : Pierre Cholley

Direction artistique : Morgan Jourdain

Piano : Bruno Perbost

Chorégraphie : Martin Grandperret

Montage et mixage audio : Lucas Derode

Musicien Metteur en Ondes : Benoît Gaspard

Tournage et Montage : Camille Lannier

La Maîtrise remercie Est Ensemble et la Ville de Bondy pour leur soutien.

