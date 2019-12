Les coups de cœur livres-disques jeunesse pour 2019

Vingt mille lieues sous les mers, Jules Verne, adapté par Stéphane Michaka

S'il n'y avait qu'un album à choisir sur toute l'année, aussi bien pour vos enfants que pour votre collection personnelle, c'est celui-ci. Une coédition entre les Editions Radio France et Gallimard Jeunesse. Rien que pour vos oreilles, un concert-fiction dans la plus belle tradition des fictions de France Culture, magnifié grâce un dispositif gigantesque : 15 comédiens et 60 musiciens de l'Orchestre national de France, interprètent Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne, adapté par Stéphane Michaka, mis en musique et dirigé par Didier Benetti et réalisé par Cédric Aussir. Une véritable immersion sonore et musicale accompagnée par un album superbement illustré par Gazhole.

Durée d'écoute : 60 minutes

A partir de 7 ans

Résumé :En 1867, dans le Pacifique, un mystérieux monstre marin percute des navires. Le professeur Aronnax, son domestique Conseil et le harponneur Ned Land partent à sa poursuite. Lorsqu’ils se retrouvent dans le ventre du monstre, en réalité un fabuleux sous-marin conçu par le capitaine Nemo, c’est le début d’un prodigieux périple à travers les eaux...

Les secrets d'un violoncelle, un conte musical de Claude Clément

LittleVillage -Harmonia Mundi (Partenariat France Musique)

Enveloppé des extraits d’œuvres pour violoncelle de Bach, Schubert, Chopin, Saint-Saëns, Grieg, Tchaïkovski, Bloch, Greif ou Dutilleux, Les secrets d'un violoncelle est un conte tendre superbement raconté par Bérénice Béjo qui place le violoncelle au cœur de l'intrigue. Une belle façon de découvrir un instrument et son répertoire, idée qui inspire toute la collection « Le petit tourneur de pages » dont cet album fait partie. Les illustrations sont signées Cédric Abt, et on y trouve en complément une sorte de carte d'identité didactique de l'instrument, avec les réponses aux questions que pourrait se poser un enfant en le découvrant. La musique, très équilibrée entre les grands 'tubes' et les œuvres moins connues pour l'instrument, comme d'ailleurs le bonus qui permet d'écouter certaines œuvres dans leur intégralité, est interprétée entre autres par les violoncellistes Jean-Guihen Queyras et Emmanuelle Bertrand, et par le pianiste Alexandre Tharaud.

Durée d'écoute : 22'12 minutes

A partir de 7 ans

Résumé :Durant la Seconde Guerre mondiale, fuyant le nazisme, une femme portant une fillette nouvellement née et un violoncelle trouve asile chez un menuisier et son petit-fils, Micha. Elle leur confie l’instrument avant de repartir avec son bébé. Une rafle oblige le jeune garçon à s’enfuir avec le violoncelle, abandonnant son grand-père aux mains des bourreaux. Ainsi commence un long voyage initiatique durant lequel, faisant corps avec l’instrument, Micha part à la recherche de celles à qui il appartient. Réussira-t-il à les rejoindre ?

Le violon et l'oiseau, un conte musical de l'Ensemble Artifices

Seulétoile

Voilà une idée originale pour initier les enfants à l'univers de la musique baroque, d'autant plus que le conte Le Violon et l’Oiseau, une ode à la nature, fait la part belle aux bruitages de la nature que l'on trouve si souvent traduits par la musique de cette époque. C'est d'ailleurs le projet de l'ensemble Artifices : faire découvrir au public les mille facettes de la musique baroque à travers des thèmes évocateurs, pour lesquels l'ensemble déploie un instrumentarium riche et singulier. Le Violon et l’Oiseau est un conte qui chatouillera les oreilles des petits dès le plus jeune âge, mis en mots par Armelle Bossière et racontée par Emeline Bayard, où différentes flûtes incarnent l'oiseau et son voyage enchanté à travers le répertoire. L'écoute est accompagnée par l'album aux couleurs chaudes, richement illustré par Victoria Morel.

Durée d'écoute : 36 minutes

A partir de 4 ans

Résumé :L’Oiseau, chanteur virtuose, sait parfaitement imiter les airs que lui apprend la petite fille. Par une nuit d’orage il est propulsé dans l’Arbre et part à la découverte de son propre chant… Un conte initiatique où les sons de la nature deviennent musique !

Piotr Ilitch Tchaïkovski - E. T. A. Hoffmann : Casse-Noisette

Gallimard Jeunesse

Un classique de Noël dans une énième version ? Non, ce n'est pas ce que l'on peut dire de ce Casse - Noisette réécrit par Agnès Desarthe et interprété avec beaucoup d'humour et de conviction par Natalie Dessay. Un récit captivant, rythmé par les extraits du ballet éponyme de Tchaïkovski, réduits et réorchestrés pour une formation de chambre par Luca Antignoni, qui saura séduire les enfants de tout âge. Une façon nouvelle de faire vivre les superbes illustrations signées Juliette Barbanègre et de découvrir autrement, si l'enfant ne le connait pas encore, l'histoire fantastique de la petite Clara une nuit de Noël.

Résumé :Clara et Franck sont loin de se douter des aventures qui les attendent. Et si ce Casse-Noisette était plus humain qu'il n'y paraît ?

Durée d'écoute : 50 minutes

A partir de 6 ans

Les Plus Belles Berceuses Jazz, coffret

Didier Jeunesse

Les Plus Belles Berceuses Jazz sont une réédition, mais quand on se dit que ce ne sont pas moins qu' Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Billie Holiday ou Frank Sinatra qui chantent les mélodies les plus douces à l'oreille de son enfant, on peut difficilement imaginer mieux. La sélection est signée Misja Fitzgerald Michel et illustrée par Ilya Green, et on trouve dans l'album les paroles en version originale traduites en français par Valérie Rouzeau. Une douce initiation au jazz pour les jeunes oreilles et un immense plaisir pour l'adulte qui l'accompagne.

A partir de la naissance