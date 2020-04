Le temps d'une chanson : participez au grand chœur virtuel sur la chanson "La Javanaise"

Vous aimez chanter ? Alors ce projet est fait pour vous ! Amoureux du chant et de la chanson, retrouvons-nous pour chanter ensemble l’incontournable Javanaise de Serge Gainsbourg avec la participation de Jane Birkin, le samedi 9 mai.

Le temps d’une chanson, participez au grand chœur virtuel imaginé par la Maîtrise de Radio France et le Théâtre du Châtelet, avec France Musique et la participation de Jane Birkin.

Alors qu’une crise sanitaire inédite impose le confinement à des millions de personnes, la direction de la Musique et de la Création de Radio France et le Théâtre du Châtelet se mobilisent pour rester connectés avec le public et rester virtuellement ouverts à tous.

Forts de leurs valeurs communes et de leur engagement permanent en faveur de la pratique amateur et de la rencontre entre les citoyens et les artistes, la direction de la Musique et de la Création de Radio France et le Théâtre du Châtelet s’associent pour proposer à tous un grand événement choral et participatif en collaboration avec France Musique et avec le soutien de France Télévisions.

Pour organiser ce grand chœur Le temps d’une chanson, sous l’impulsion de Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France, Lise Borel, Clémence Vidal, Victor Jacob et Louis Gal, tous anciens élèves de la Maîtrise de Radio France, ont préparé des tutoriels vidéo déclinés en quatre voix, soprano, alto, ténor, basse, pour permettre à tous de chanter une version de La Javanaise arrangée par Lise Borel.

Comment faire pour participer ?

Regardez les tutoriels et la partition inclue dans la vidéo.

Les conseils de Sofi Jeannin

La voix de soprano

La voix d'alto

La voix de ténor

La voix de baryton-basse

Du mercredi 29 avril 12h au vendredi 1er mai minuit

Amateurs, débutants ou confirmés, vous êtes invités à vous entraîner grâce aux tutoriels puis à vous enregistrez en chantant La Javanaise .

Voir les consignes pour se filmer

Envoyez votre vidéo à l’adresse letempsdunechanson@radiofrance.com

IMPORTANT : Les vidéos reçues avant le 29 avril 12h et après le vendredi 1er mai minuit, ne seront pas prises en compte.

Samedi 9 mai à 18h : rendez-vous sur les sites et réseaux sociaux de France Musique, des formations musicales de Radio France et du Théâtre du Châtelet #TchatExtra pour découvrir les 640 premières vidéos conformes au cahier des charges,qui composeront le grand chœur virtuel Le temps d’une chanson dont celle de Jane Birkin, ambassadrice de l’oeuvre de Serge Gainsbourg, qui souhaite s’associer à ce rendez-vous musical virtuel.

En attendant de retrouver bientôt les salles de spectacle et le public, Radio France et le Théâtre du Châtelet, invitent tous les artistes à pratiquer leur art chez eux et proposent à tous les musiciens amateurs et curieux à consulter les sites dédiés à la pratique amateur suivants :

Vo!x, ma chorale interactive : https://vox.radiofrance.fr/

Les ateliers du Châtelet : https://www.chatelet.com/saison/saison-19-20/ateliers/