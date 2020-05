Le temps d'une chanson "La javanaise" : votre concert avec Jane Birkin

Vous avez été très nombreux à participer au grand chœur virtuel imaginé par la Maîtrise de Radio France et le Théâtre du Châtelet, avec France Musique et la participation de Jane Birkin. Découvrez votre concert samedi 9 mai à 18h et chantez avec nous ! En mai, chantons ce qu'il nous plaît !

Le temps d'une chanson avec vos voix et celle de Jane Birkin, © Radio France