Le temps d'une chanson : "De temps en temps", votre concert avec Angélique Kidjo

Pour célébrer la Fête de la musique, découvrez le concert du grand chœur virtuel sur la chanson de "Temps en temps" rendue célèbre par Joséphine Baker avec la participation exceptionnelle d’Angélique Kidjo.

En ce week-end de la fête de la musique, découvrez samedi 20 juin à 18h votre concert avec la participation exceptionnelle d'Angélique Kidjo. Ce deuxième opus de la série vous a proposé de chanter, sur les conseils de membres du Chœur de Radio France, la chanson De temps en tempsrendue célèbre par Joséphine Baker.

Un grand bravo à toutes et tous pour le résultat !

Amateurs, débutants et confirmés de tous âges et de toute la France ont pu participer à l’aventure en se filmant en train de chanter De temps en temps, spécialement transcrite pour chœur à trois voix par Albin de la Simone, et Angélique Kidjo a souhaité s’associer à ce rendez-vous musical virtuel.

La grande qualité des vidéos reçues a constitué une matière riche pour l’équipe du Département audiovisuel et artistique de Radio France en charge du montage et mixage de ce grand chœur virtuel. Le défi a consisté à apporter homogénéité à l’ensemble et à faire en sorte que les voix d’Angélique Kidjo et du chœur se répondent parfaitement. Une belle prouesse vocale et technique !

Née en 1906, cette grande figure des Années folles, qu’est Joséphine Baker, reste un siècle plus tard, un symbole de liberté et de modernité. La chanson d’amour De temps en temps a été choisie en écho avec le spectacle Perle Noire : Méditations pour Joséphine, retraçant sa vie, qui sera présenté au Théâtre du Châtelet du 22 au 30 mai 2021.

Avec la série Le temps d’une chanson, la direction de la Musique et de la Création de Radio France et ses formations chorales - en partenariat avec le Théâtre du Châtelet - souhaitent renforcer le contact avec le public et encourager la pratique amateur en proposant de grands événements participatifs autour du chant choral, en collaboration avec France Musique.

Et si vous le souhaitez, cultivez votre pratique du chant grâce à nos ressources en ligne :

Avec le site VO!X, ma chorale interactive de Radio France, apprenez à chanter en chorale grâce aux nombreux tutoriels, répertoire adapté, films d’animation… : https://vox.radiofrance.fr/

Retrouvez également Les ateliers du Châtelet : https://www.chatelet.com/