Et si cette année, à la place du chocolat, vous goûtiez chaque jour à une autre œuvre musicale ? Jouez ! Cliquez sur la date et découvrez le compositeur, le contexte historique et les secrets de sa composition et visionnez la captation du concert en intégrale par les formations de Radio France !

Le calendrier de l'Avent musical : jouez, découvrez, écoutez !