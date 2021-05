[LE BACCALAUREAT] Révisez le Bac de Français avec France Musique !

Que les compositeurs mettent en musique les œuvres littéraires ou que la littérature s’inspire des musiciens, la littérature et la musique ont toujours été en résonance. Alors, pour réviser vos classiques en littérature, pourquoi ne pas passer par la musique ?

1. Jean de La Fontaine

Oeuvre au programme : Fables

Jean de La Fontaine ou le poète rebelle

Après l’arrestation de Nicolas Fouquet, le pont entre l’Olympe et le Parnasse est brisé. Le poète Jean de La Fontaine rentre en résistance. Molière, Racine, Boileau décident de mettre leur génie au service du Roi-Soleil. La Fontaine ne se résout pas à renier Fouquet et ne sera jamais un courtisan.

Les Fables de La Fontaine en musique

Avec Poulenc, Clérambault, Maurice Delage, Rameau, Caplet, Les Frères Jacques...

La Fontaine, à l'écart de la Cour

Jean de La Fontaine a beaucoup travaillé, beaucoup écrit. Il n'a pas composé de musique, mais il a fréquenté des musiciens, auxquels il a fourni des vers. Et souvent aussi, ses vers non destinés à la musique se sont retrouvés pourvus de notes.

« A Madame de Montespan », de Jean de La Fontaine

Madame de Sévigné parle de Madame de Montespan avec ces mots : « A la plus surprenante beauté, elle joignait l’esprit le plus vif, le plus fin, le mieux cultivé, cet esprit héréditaire dans sa famille ». Et Jean de La Fontaine : « Qui connaît mieux que vous les beautés et les grâces ?

Marie-Madeleine Duruflé : "Six Fables de La Fontaine" (extraits), sous la direction de Morgan Jourdain

La Maîtrise de Radio France dirigée par Morgan Jourdain interprète des extraits des "Six fables de La Fontaine" de Marie-Madeleine Duruflé. Enregistré le 18 octobre 2016 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à l'occasion des 70 ans de la Maîtrise.

2. Beaumarchais

Oeuvre au programme : Le Mariage de Figaro

Les folles journées de Beaumarchais

Un horloger fils d’horloger, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais est un énergumène des Lumières ! Sa vie est une suite de folles journées... En deux mots, un homme libre !

3. Stendhal

Oeuvre u programme : Le Rouge et le Noir

Stendhal et les sons de son âme

Toute sa vie, Stendhal a l’illusion d’être un musicien manqué s’étant dirigé fortuitement vers les lettres… Un soir de mai 1800 alors qu’il vient de franchir les Alpes au col du Grand Saint-Bernard, il découvre, émerveillé et séduit, l’Italie de ses rêves, et le monde de l’opéra...

4. Jules Verne

Oeuvre au programme : Voyage au centre de la Terre

Jules Verne ou Monsieur Ré - Dièze et Mademoiselle Mi Bémol

Dans la famille Verne, la musique fait partie de l’éducation. Le piano trône d’ailleurs dans le salon. La mère de Jules Verne, Sophie Verne est musicienne et son père, Pierre compose quelques chansons. Quant à Jules et son frère Paul, ils sont de bons pianistes.

Le Voyage dans la lune d'Offenbach

L'histoire du Voyage dans la lune a commencé sur un thème à la mode dans les années 1860 : avec le spectacle "Qui veut voir la lune ?" et les romans de Jules Verne dont "De la Terre à la lune" qui inspirera un trio de librettistes et Offenbach à en faire un opéra.

5. Victor Hugo

Oeuvre au programme : Les Contemplations, livres 1 à 4

Victor Hugo, le visionnaire

« La France a posé au milieu du vieux continent monarchique la première assise de cet immense édifice de l’avenir, qui s’appellera un jour les Etats-Unis d’Europe » Victor Hugo à l’Assemblée, le 17 juillet 1851

Victor Hugo, l'exil

Le 11 décembre 1851 au soir, à la gare du Nord , un voyageur monte dans le train pour Bruxelles. Il s’en va, il fuit le coup d’état perpétré neuf jours plus tôt, par Louis Napoléon Bonaparte. Cet homme au « front monumental », aux « prunelles d’aigle », c’est Victor Hugo.

Victor Hugo et la musique

"Ce sourd entendait l’infini. Penché sur l’ombre, mystérieux voyant de la musique, attentif aux sphères, cette harmonie zodiacale que Platon affirmait, Beethoven l’a notée" Victor Hugo.

1836, Louise Bertin : Création de son opéra « La Esmeralda »

Le 14 novembre 1836, l’Académie Royale de Musique de Paris accueille la création de l’opéra de Louise Bertin ''La Esmeralda'', dont Victor Hugo a signé le livret, tiré de son roman ''Notre Dame de Paris''

6. Marguerite Yourcenar

Oeuvre au programme : Mémoires d’Hadrien

Marguerite Yourcenar "accordez-moi la possibilité de m'égarer"

Le 22 janvier 1981, Marguerite Yourcenar est reçue à l’Académie française par un homme qui a travaillé sans relâche à cette reconnaissance. Dans son éblouissante réponse à la récipiendaire, Jean d’Ormesson prononce à de multiples reprises, ce mot alors incongru sous la Coupole : Madame.