La musique en famille : que choisir au mois de février ?

Les concerts jusqu'à plus soif pour toute la famille à Nantes

Qu’est-ce que c’est ?

La Folle Journée de Nantes, certainement le festival de musique classique le plus décalé en France, célébrissime aussi au delà des frontières, aura lieu cette année du 1er au 5 février. Pendant cinq jours, les concerts symphoniques, de musique de chambre ou des récitals s’enchaîneront du matin au soir et feront venir au Palais des congrès de Nantes des curieux du monde entier.

Pourquoi y aller ?

Parce que la Folle journée se vit aussi en famille, avec le format des concerts d'une heure qui est adapté pour pratiquement tous les âges. En plus, l'ambiance décontractée est la marque de fabrique du festival, et les enfants qui posent des questions à haute voix ne sont pas systématiquement crucifiés. plus propice pour une première expérience de musique classique pour vos enfants. Attention, il y a foule; équipez-vous en fonction et ne soyez pas trop gourmand sur votre emploi de temps.

Informations pratiques :

La Folle Journée 2017 - le rythme des peuples

Du 1er au 5 février, Cité des congrès de Nantes

Opéra de poche à Lyon

Qu’est-ce que c’est ?

L' Arlésienne de Bizet à l'Opéra de Lyon en format poche : "une heure pour se laisser conter une grande histoire en musique ou découvrir son premier opéra". Un conte musical imaginé par l’ensemble Agora, avec la comédienne Anne Girouard et six instrumentistes, inspiré de deux suites orchestrales de la plume de Berlioz autour de la nouvelle d'Alphonse Daudet.

Pourquoi y aller ?

Arriver à initier ses enfants à deux piliers de la culture française, l'auteur des Lettres de mon moulin et celui de la Symphonie fantastique, en seulement une heure ? Excellente idée.

Informations pratiques :

Georges Bizet : L'Arlésienne à l'Opéra de Lyon

spectacle de poche

6,7 février 2017

A partir de 9 ans

Création contemporaine tout public à Paris

Qu’est-ce que c’est ?

Horloge, tais-toi ! Concert "tout public" dans le cadre du festival de création contemporaine Présences de Radio France. Les solistes Donatienne Michel-Dansac et Paul-Alexandre Dubois, le narrateur Dominique Pinon, la Maîtrise de Radio France et l'ensemble instrumental interprètent les oeuvres de Kaija Saariaho, Alexandros Markeas, Jonathan Pontier, Éric Broitmann et Lucie Prod'homme.

Pourquoi y aller ?

Parce qu'il ne suffit pas d'en parler, il faut donner à entendre la création contemporaine aux enfants. Et l'occasion est trop belle : entre l'écriture chorale de Kaija Saariaho ou Blanche-Neige, Le Petit chaperon rouge ou Alice en version électroacoustique sur les textes de Pierre Senges, leurs oreilles auront de quoi s'émerveiller, guidées par l'excellent Clément Lebrun.

Informations pratiques :

Horloge, tais-toi !

Festival Présences 2017 : "Kaija Saariaho, un portrait"

Concert Jeune public à partir de 7 ans

Samedi 11 Février 2017 11h00 Maison de la radio - Studio 104

Places à 5€

Orchestre et Ratatouille : un ciné-concert à Lille

Qu’est-ce que c’est ?

Ciné-concert Ratatouille : l'Orchestre national de Lille, dirigé par Ludwig Wicki, accompagnera en live une des meilleures réalisations des studios Pixar de ces dernières années, Ratatouille de 2007. Une musique originale signée Michael Giacchino, le spectacle sera articulé en deux parties avec un entracte, le temps de profiter d'un barba-papa.

Pourquoi y aller ?

Parce qu'un ciné-concert, c'est toujours génial. Pour les enfants, qui ne savent pas en général où donner la tête, entre tout un orchestre sur scène et le film sur écran géant, il y a trop de choses. Pour les parents aussi, avec en plus un petit coté vintage très tendance, qui fait que les séances sont en général prises d'assaut.

Informations pratiques:

Ratatouille, ciné - concert de l'Orchestre national de Lille

Auditorium du Nouveau Siècle à Lille

16, 17, 18 février

Places de 5 à 30 €

Le Carnaval des animaux version jazz à Lyon

Qu’est-ce que c’est ?

Imaginée par David Enhco, la version jazz du Carnaval des animaux veut faire découvrir l'univers du jazz aux enfants à travers différents styles et différentes sonorités du genre. Bien plus qu'une simple reprise du classique de Camille Saint-Saens, c'est un Carnaval aux couleurs du blues, du be-bop, du swing, du free jazz, et même de la bossa nova ou du funk et du jazz rock que proposent ses musiciens, et qui accompagne une histoire écrite par Taï-Marc Le Thanh et racontée par Sébastien Denigues.

Pourquoi y aller ?

Parce que le projet semble aller encore plus loin que Pierre et le loup version jazz concocté David Enhco il y a quelques années dans la palette des styles et des couleurs instrumentales. Une superbe initiation au genre, avec des clins d’œils amusants à l’original à chercher pendant le spectacle avec vos enfants !

Informations pratiques:

Camille Saint-Saëns Le Carnaval des animaux

24, 25 février à l'Auditorium de Lyon

A partir de 5 ans

De 10 à 38 €