A Nice, un opéra créé avec les enfants en situation de handicap

Musique, danse, théâtre, philosophie, arts plastiques, cinéma, et même éducation, développement durable, sciences... Jeudi 6 juin, au Parc Phoenix à Nice, toutes les expressions artistiques et approches pédagogiques diverses seront au service de la jeunesse et du handicap. Le festival Regarddons Ensemble, en plein air et ouvert à tous, proposera toute la journée plus de 160 ateliers encadrés par les artistes et intervenants venus de France et parfois de l'étranger.

« L'intention première de ce festival est l'inclusion à travers l'art, la culture et la pensée, explique Maja Losic, initiatrice et organisatrice de l'événement. Notre objectif est d'éveiller les consciences sur l'importance de donner à tous les enfants et les jeunes, sans différence aucune, l'opportunité d'apprendre, de créer et de s'exprimer ensemble et éveiller leur potentiel, ce qui est en France toujours loin d'être acquis. »

Un festival en croissance

3000 enfants et jeunes sont attendus pour cette troisième édition de Regarddons Ensemble, un festival qui, depuis ses débuts, n'a cessé de croître : y participent désormais des établissements scolaires ainsi que de nombreuses institutions spécialisées dans différents domaines du handicap et des hôpitaux pédiatriques des Alpes Maritimes.

Permettre à tous les enfants de vivre des expériences artistiques et de créer main dans la main, chose qu'ils n'ont jamais l'occasion de faire dans la vie.

« Au début, ce n'était pas facile de faire se rencontrer les mondes du handicap et le milieu ordinaire. Or, c'est l'essence même d'inclusion : permettre à tous les enfants de vivre des expériences artistiques et de créer main dans la main, chose qu'ils n'ont jamais l'occasion de faire dans la vie. Et tout le monde est traité pareil. Pour y parvenir, nous avons d'ailleurs invité les artistes et les intervenants qui ne travaillent pas habituellement avec les enfants en situation de handicap », explique Maja Losic.

Depuis les premières éditions, les lignes ont bougé. Le festival travaille désormais régulièrement avec les écoles en milieu ordinaire et les conservatoires de musique qui souhaitent développer des projets non pas pour les enfants en situation de handicap, mais avec eux. La musique et la danse y seront représentées par les propositions aussi diverses que la batucada (genre musical qui repose sur des percussions traditionnelles brésiliennes) par les élèves d’établissements spécialisés, les ateliers de créations collectives en soundpainting (langage gestuel de création artistique multidisciplinaire en temps réel), le yoga de la voix, le chant ou la découverte des instruments classiques ou traditionnels, la musicothérapie, les ateliers de hip hop, danses traditionnelles ou de claquettes.

Un opéra : Peter Pan

Le point d'orgue de la journée sera la représentation de l'opéra pour enfants Peter Pan par El Sistema Opéra Méditerrannée, avec 90 enfants sur scène. Mais dans une version inédite pour l'occasion car tous les enfants présents sont invités à participer au spectacle.

« Ce sera véritablement un spectacle vivant dans le sens propre du terme, explique Magali Thomas, directrice artistique d'El Sistema Opéra Méditerranée, association porteuse du projet. Déjà implanté à Cannes, à Nice, et depuis peu, à Draguignan, El Sistema Opéra Méditerrannée a pour vocation première de s'adresser tout d'abord aux enfants et jeunes éloignés de la musique. D'où la cohérence de cette participation au festival niçois, selon sa directrice artistique :

« J'ai envoyé aux établissements qui participeront au festival les textes et les mélodies des refrains pour préparer un peu les enfants à ce qu'ils entendrons sur la scène. On fera une petite mise au point le matin même, et ensuite chaque enfant pourra y participer à sa façon, en fonction de son humeur, son énergie du moment et sa disponibilité. Nous nous ouvrons de plus en plus à ce type de public fragilisé. Il y aura des enfants en fauteuil roulant, en situation de polyhandicap, autistes ou déficients visuels... C'est cela aussi, le pouvoir de la musique, de pouvoir toucher tous les enfants, et nous entendons faire une place à chacun d'eux », s'enthousiasme Magali Thomas.