Apprendre la musique en ligne : que choisir ?

Ce n'est plus un secret pour personne : les portables, tablettes et autres écrans ont investi les salles de classe et les pupitres des musiciens. Au lieu de lutter contre un joueur de jeux vidéo clandestin pendant le cours de formation musicale ou pour motiver un débutant réticent à la dictée, apprenez à apprivoiser la bête. Faites votre tri entre les jeux en ligne, applications et tutoriels et faites-en votre meilleur allié dans votre salle de classe ou à la maison, en fonction de vos besoins et de vos intérêts. Notre sélection (non exhaustive) propose dix outils numériques (disponibles en français) qui ont éveillé notre curiosité.

1. Note Rush

Réviser les notes tout en s'amusant ? L'application Note Rush peut être une solution. Disponible sur iOS et Android, elle est destinée aux élèves débutants ou intermédiaires. Le principe est simple : il faut reconnaître un maximum de notes qui défilent sur l'écran en un temps limité, en les chantant ou en les jouant sur l'instrument. Comme dans l'univers des jeux vidéo simples, le graphisme est adapté pour les enfants - coccinelles, ballons de foot ou planètes représentent les notes en clés de sol ou de fa. Comme dans les jeux vidéo, le joueur gagne des étoiles en répondant correctement. Elle peut être utilisée pour le travail à la maison ou pour compléter vos cours de formation musicale ou d'instrument.

Coût : 4,99 euros

2. Music Crab

Beau projet que cette application disponible à la fois sur itunes et Google Play. Eric Zorgniotti, professeur de formation musicale et concepteur du jeu, voulait rendre l'apprentissage du solfège accessible à tous. Tout est donc entièrement gratuit : « Au lieu de lutter contre les téléphones portables en classe, j'ai décidé d'en faire un outil de travail », explique-t-il. L'univers marin dans lequel évolue le petit crabe est attractif pour les plus jeunes et leur permet de s’entraîner à repérer et à placer les notes dans différentes clés. L'apprenti-musicien avance progressivement sur dix niveaux proposés. Accessible dès le plus jeune âge.

Coût : gratuit

3. Meludia

Meludia, c'est l'histoire d'une application - française ! - devenue un phénomène, plébiscité par les enseignants et les amateurs, jusqu'à devenir l'outil d'initiation à la musique proposé gratuitement par les gouvernements estonien et maltais à tous leurs citoyens. Un apprentissage qui repose sur « les mêmes principes que l'apprentissage de la langue maternelle », selon son concepteur Bastien Sannac. Adaptée à tous les niveaux, débutant ou avancé, Meludia part de la perception et de l'écoute avant d'introduire les notions de solfège. Au-delà d'un simple outil, c'est une vraie méthode d'enseignement de la musique. Le graphisme est abstrait et épuré et la manipulation des différents modules est simple d'accès. L'accès est payant, précédé par une évaluation gratuite pour déterminer votre niveau.

Coût : 4,99 euros par mois garantissent l'accès à 600 exercices pendant un an. Possibilité d'acquérir une licence groupée pour les professeurs de musique

4. EarMaster

Disponible en téléchargement sur PC, MAC ou iPad, EarMaster est disponible en version française et destinée notamment aux adultes ou grands ados, de niveaux intermédiaire ou avancé. Les exercices comprennent l'écoute d’intervalles, d’accords, de gammes et de modules rythmiques avec la correction immédiate. Le graphisme est clair et simple, et le petit plus est l'interactivité : certains exercices peuvent être joués ou chantés.

Coût : environ 60 €

5. imusic-school

Apprendre à jouer d'un instrument en suivant le tutoriel en ligne, c'est ce que propose l'imusic-school, « première école de musique en ligne » qui touche plutôt un public d'adolescents ou adultes. L'idée est de suivre des cours en ligne présentés par des musiciens confirmés et de progresser étape par étape en suivant les tutoriels. Une grande variété de styles, d'instruments et des cours tout niveau sont proposés contre un abonnement. L'accent est mis sur l'instrument, mais le site propose également les bases de solfège et d'harmonie. L'interactivité est assurée à travers des forums qui permettent à la fois d'échanger avec les professeurs et les autres étudiants. Disponible en ligne, sur Google Play et en version iOS.

Coût : différentes options de 9,90€ à 24,90€

6. Dictée musicale L'audition tonale

Et si vous remplaciez un professeur par votre ordinateur pour vous entraîner en dictées ? Le site Dictée musicale - L'audition tonale du CCDMD, éditeur québécois de ressources pédagogiques numériques, est le royaume de la dictée pour le musicien. Mélodique, harmonique ou rythmique, la dictée sera à votre portée en quelques clics, comme si vous étiez devant votre professeur particulier. Les exemples sont à télécharger en mp3, en entier et séquencés, et vous pouvez vous auto-corriger grâce aux corrections, elles aussi disponibles en ligne. Les exemples sont très progressifs et permettent un travail solide de l'oreille musicale. Par contre, il est indispensable d'être rompu à l'exercice, débutants et faux débutants s'abstenir.

Coût : gratuit

7. Musiclever

Destiné à un apprentissage progressif du solfège, Musiclever est à la fois très classique dans sa présentation et très complet. Il est ainsi possible d'accéder gratuitement au cours théoriques, très systématiques et déclinés en plusieurs chapitres : mélodie, rythme, harmonie et expressions. Chaque cours est suivi d'un quiz qui permet de réviser ses connaissances. Le site propose aussi toute une partie consacrée aux exercices, progressifs et adaptables à tous les niveaux de connaissances. Ce concept de grande anti-sèche du solfège est plutôt facile d'accès pour un public allant des grands débutants aux professionnels qui veulent réviser leurs classiques.

Coût : gratuit sur inscription

8. Pianofacile

Un site qui a une approche intéressante : Pianofacile est une méthode d'initiation au piano en ligne destinée aux grands débutants qui donne à la fois des bases théoriques et pratiques mais de façon globale, en abordant la pratique d'abord. Malgré la gratuité annoncée, seule une partie des leçons sur le site est en accès libre, environ un exercice sur deux est réservé aux membres, donc payant, ainsi que tous les contenus supplémentaires du site. Même si l'apprentissage d'un instrument reste, selon nous, incomplet sans l'accompagnement d'un professeur, Pianofacile constitue une bonne base qui, contrairement à ce que promet le site, ne rend pas la maîtrise du piano plus rapide ni plus facile. Mais de toute façon, l'enjeu de l'exercice n'est pas là.

Coût : 14,90 euros + 15 euros le livre

9. Unizic

Un professeur particulier virtuel à votre domicile ? C'est ce que propose Unizic, déclinaison virtuelle de l'ICM, qui propose depuis 25 ans des cours de musique à domicile. Le principe reste le même : débutant ou avancé, c'est vous qui choisissez votre professeur avec qui vous vous engagez sur un pack de cours qui vous seront dispensés via Skype à votre convenance. Chaque élève dispose d'un espace personnel, qui lui permet de bénéficier des conseils de son professeur entre les cours. Unizic propose une grande variété d'instruments et de styles, en fonction du choix du professeur.

Coût : 25 euros, forfaits de 5 à 20 cours

10. ClappingMusicApp

En bonus, une curiosité qui travaille une notion essentielle dans la musique : le rythme, la pulsation. ClappingMusicApp est une application pour iOS développée autour de l'oeuvre éponyme et emblématique de Steve Reich. Elle est adaptée plutôt aux adolescents ou adultes, niveaux intermédiaire ou confirmé. L'enjeu est de pouvoir suivre les modules rythmiques qui défilent sur l'écran en franchissant différentes étapes de cette oeuvre envoûtante. Pour les anglophones, écoutez Steve Reich en parler en personne :

Coût : gratuit