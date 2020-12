[IDEES CADEAUX] Top 10 des coups de cœur musicaux de mon libraire

Pour la désormais traditionnelle liste des coups de coeur musicaux et littéraires avant les fêtes, j'ai décidé en cette année si particulière, de mettre en lumière les meilleurs conseillers : les libraires !

Place à Isabelle Maillot, fondatrice de la librairie musicale Musicalame à Lyon.

ROCK & POP

, © Michel Lafon

Stranger than kindness, Nick Cave

Éditions Michel Lafon, 45€

A retrouver ici

Avec son format impressionnant (album relié, couverture cartonnée, iconographie luxuriante), cette autobiographie illustrée s'impose déjà comme un monument littéraire et pictural qui voyagerait dans le formidable cabinet des curiosités de l'artiste, dans les entrailles de son pouvoir créatif et de son imaginaire. Stranger than kindness est né en même temps que l'exposition consacrée à Nick Cave tenue jusqu'en octobre 2020 à Copenhague (Danemark), à la librairie royale du Black Diamond - un lieu dont le nom évoque parfaitement la grande et sombre allure du chanteur...

, © Éditions Glénat

Queen, les photographies de Neal Preston.

Éditions Glénat, 45€

A retrouver ici

Neal Preston est l'un des photographes rock les plus prolifiques et les plus appréciés de tous les temps. Il a commencé à travailler avec Queen au milieu des années 1970 en tant que photographe de tournée. Il a couvert la légendaire tournée en Amérique du Sud en 1981, le Live Aid en 1985 et la dernière tournée du groupe avec Freddie Mercury en 1986, pour ne citer que les moments les plus mémorables. Ce livre officiel, produit en collaboration avec le groupe, contient plus de 200 images que l'on prend un plaisir fou à admirer. C'est la première fois que Preston et Queen rassemblent ce travail en un seul volume. Les photographies sont accompagnées de souvenirs et d'anecdotes de Preston avec des avant-propos du guitariste Brian May et du batteur Roger Taylor. RENVERSANT!

, © Éditions Harper Collins

Face it, l'autobiographie ; les mémoires de l'icône de Blondie, Debbie Harry.

Éditions Harper Collins, 20,90€

A retrouver ici

Plus qu’une chanteuse, Debbie Harry est une icône du rock. Dans son autobiographie, elle se tourne vers son passé pour nous raconter son parcours musical : c’est flamboyant, cru, sans pathos. Très rock’n’roll…

MUSIQUE CLASSIQUE

, © Éditions Gründ

La Discothèque idéale de France Musique, sélection dirigée par Lionel Esparza.

Éditions Grund, 29€

A retrouver ici

Dans cet ouvrage, dirigé par Lionel Esparza, vingt journalistes de la chaîne partagent pour la première fois leur sélection de 250 disques - et autant de solistes, d'orchestres ou d'ensembles - dans cette discothèque idéale qui ravira tous les amateurs de musique. Cinq grandes parties composent cet ouvrage : musique ancienne, musique baroque, musique classique, musique romantique et postromantique, XXe siècle (jazz, BO, chansons légères, musique du monde, musique contemporaine, standards).

*Seul (petit ?) regret des disquaires : beaucoup des références citées sont épuisées et donc introuvables…

, © Éditions Philharmonie de Paris

Échos, 100 trésors du Musée de la musique, Collectif.

Éditions Philharmonie de Paris, 27€

A retrouver ici

Le mot de l’éditeur : Qu'il s'agisse de matériaux privilégiés pour la construction et la sonorité, de la diversité des formes et des couleurs ou du pouvoir symbolique d'un motif évoluant au contact de l'histoire et des cultures, les instruments portent en eux les échos multiples de traditions et d'inventions. Héritage et innovation se répondent selon les savoirs et les arts propres à chaque civilisation. Dans sa forme, conçu avec une reliure d'inspiration japonaise, l'ouvrage tente de traduire l'extraordinaire richesse et complexité de 100 trésors de la collection nationale du Musée de la musique donnés à voir dans la puissance des détails, mais aussi l'émotion musicale que recèle chaque instrument, et l'étonnement qu'il peut susciter en chacun de nous.

UNE MERVEILLE !!!

, © Éditions Humensciences

La Symphonie Neuronale ; pourquoi la musique est indispensable au cerveau. Bigand, Tillmann.

Éditions Humensciences, 20€

A retrouver ici

À propos : Imaginez que l'on vous pose la question suivante : « Que représente la musique pour l'humanité et pour vous en particulier ? » Sans doute répondriez-vous : « Un passe-temps agréable. » Et si l'on vous demande de choisir pour votre enfant entre l'apprentissage d'une langue étrangère ou celle d'un instrument, la musique passerait généralement après. Après tout, elle n'est pas si essentielle... Ce livre prend à contre-pied cette idée reçue. La musique est une nécessité biologique qui a contribué à transformer notre cerveau et a joué un rôle décisif pour la survie de l'espèce. Il n'existe d'ailleurs pas de civilisation sans musique.

BD / JAZZ

, © Éditions Steinkis

Pannonica de Stéphane Tamaillon et Priscilla Horviller.

Éditions Steinkis, 20€

A retrouver ici

Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette aristocrate née Rothschild qui, dans les années 50-60, cultivera un amour fidèle au jazz de style bebop et deviendra la protectrice de ses plus grands ambassadeurs : Art Blakey, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk... Pourtant, il n'existe aucune littérature en français sur cette grande mécène bien connue des amateurs de jazz. Ce que vient combler cette bande dessinée au ton résolument moderne. On y découvre une jeune femme à l'esprit fantasque, libre et bohème, sensible à la peinture et à la musique. Sa jeunesse en Angleterre dans le manoir familial, son mariage avec un aristocrate rigide que tout oppose, son engagement dans les Forces Françaises Libres pendant la Seconde Guerre mondiale puis son arrivée à New-York et sa passion pour le jazz et les "cool cats" du bebop. Une passion totalement assumée qui lui vaudra d'être exclue pour de bon de sa noble famille. Sans pour autant tomber dans la pauvreté, elle vécut de longues années dans une immense maison qui logea un grand nombre de ses protégés et en particulier Charlie Parker (qui y rendit son dernier souffle) et Thelonious Monk, son plus grand ami, la "rencontre" de sa vie. Pannonica de Koenigswarter, surnommée Nica par ses musiciens bien-aimés, fut une femme libre et formidable, indispensable pièce dans le grand échiquier du jazz et qui n'a jamais cessé de faire découvrir au monde cette musique singulière et moderne que fut le bebop.

À LIRE, À RELIRE, À FAIRE LIRE !

, © Éditions Marabout

Electrorama, 30 ans de musique électronique française, collectif.

Éditions Marabout, 39€

A retrouver ici

Mot de l’éditeur : Préfacé par Laurent Garnier et signé par l'équipe du magazine Tsugi - le mensuel de toutes les nouvelles tendances musicales -, Electrorama retrace 30 ans d'histoire de la scène électronique française, de l'underground à la reconnaissance around the world. DJs, producteurs, clubs, labels, sous-genres ou figures majeures de ce mouvement musical, culturel et sociétal, sont célébrés au travers de nombreux récits, portraits, interviews intimes, documents photos et textes inédits : des premières raves interdites aux festivals géants, de Lucien Leibovitz, le premier DJ, aux Daft Punk et Fakear, des free parties à la french touch.

CHANSON

, © Éditions Points

À cinq ans je suis devenue terre à terre de Jeanne Cherhal.

Éditions Points, 10€

A retrouver ici

LA SAVEUR DES MOTS... Dans son premier livre, À cinq ans je suis devenue terre à terre, l'artiste Jeanne Cherhal nous offre à lire un bouquet de mots dont elle nous fait le récit singulier. Toujours poétique, bien souvent tendre et délicieusement loufoque, ses mots choisis sont comme des douceurs maison tout juste sorties du four, des bonbons qu'on garderait longtemps dans la bouche pour en sauver l'irrésistible goût. On se délecte des saveurs pétillantes qui jaillissent de "gros doigt", "cocotier" ou encore "foutraque" et on s'amuse à lire et à relire à voix haute les merveilleuses impressions que ces mots lui inspirent. Enfant digne de Coquelicot et autres mots que j'aime de la très regrettée Anne Sylvestre (paru dans la même collection en 2018), ce recueil est une merveilleuse façon de découvrir la personnalité et l'univers de Jeanne Cherhal.

, © Éditions EPA

Goldman, l'intégrale ; l'histoire de tous ses disques de Daniel Pantchenko.

Éditions EPA, 29,95€

A retrouver ici

Le mot de l’éditeur : Régulièrement élu personnalité préférée des Français, Jean-Jacques Goldman est bien plus qu'un auteur-compositeur-interprète incontournable de la chanson française. N'est-il pas un peu « de la famille » pour chacun d'entre nous ? Avec 9 albums studio à son actif et 156 titres écrits ou composés pour d'autres (Johnny Hallyday, Céline Dion, Florent Pagny, Patrick Fiori, Patricia Kaas, Marc Lavoine...), et surtout pour des causes humanitaires (principalement Les Restos du cœur), le chanteur à la discrétion et à la simplicité légendaires a insufflé pendant près de 35 ans sa sensibilité, ses révoltes et sa vision du monde dans l'imaginaire collectif. Depuis ses débuts à la chorale gospel de Montrouge puis au sein du groupe Taï Phong jusqu'à ses dernières contributions pour les Enfoirés, c'est cette formidable épopée Goldman, électrique et foisonnante, que retrace en détail et disque par disque Daniel Pantchenko, à l'aide des témoignages de l'artiste et de son entourage professionnel. Le mot des libraires : Qu’on aime ou pas JJG, qu’on s’intéresse ou pas de la chanson française : tout le monde a en mémoire un moment particulier de sa vie indissociable d’un titre de Goldman. Qu’on le veuille ou non, Jean-Jacques aura toujours des airs de madeleine !

JEUNESSE

, © Éditions D’eux

Elijah Betz, le renne (punk) d’Angleterre d’Helene Gloria et Olivier Chéné.

Éditions D’eux, 15,30€

A retrouver ici

LONDON CALLING ! Dans cet album magnifique, nous suivons les aventures d'un renne qui fuit la Laponie pour Londres afin de réaliser son rêve : fonder un groupe de rock... Les libraires sont tombées sous le charme des illustrations d’Olivier Chéné. Leur délicatesse nous plonge dans un univers très poétique qui tranche avec la rock'n'roll attitude de notre renne. Les pérégrinations londoniennes d'Elijah deviennent de vraies cartes postales qui fourmillent de détails et de sensations. C'est littéralement époustouflant ! On n'est pas près d'oublier Elijah Betz, le plus punk de tous les rennes... Brexit et « deal ou pas », un livre à glisser au pied du sapin, sans aucun doute !

, © Éditions Rageot

Un garçon c’est presque rien, Lisa Balavoine.

Éditions Rageot, 15,50€ (À partir de 15 ans)

A retrouver ici

Roméo, 15 ans, est un garçon doux, poli et timide. Fils unique de parents silencieux qui le traitent comme un meuble, il observe le monde des adultes avec toujours plus de questions. Au lycée, il ne comprend pas l'attitude des caïds qui jouent des poings et disent des insanités sur les filles. L'amour, le sexe... ? Il se sait bien trop tendre pour y penser déjà. Son havre, c'est le magasin de disques de son oncle chéri qui l'initie patiemment au rock, à la guitare et à la vie. Son trouble, c'est Justine, la "fille oiseau". Qui va le faire grandir très vite. D'ailleurs, c'est elle qui attend son réveil sur ce lit d'hôpital...

, © Éditions Trois Petits Points

Martin’s song, la chanson de Martin. Camille Claris, Andrew Paulsen, Laure Guillebon (Illustrateur), Sylvain Robin.

Éditions Trois Petits Points, 14,90€

A retrouver ici

Voici le dernier né des éditions Trois Petits Points, maison lyonnaise de livres audio pour la jeunesse, qu'on ADORE ! MARTIN'S SONG est un remarquable livre audio qui retrace la lutte antiraciste en folk music. Alors qu’elle rentre de New-York avec ses parents, une fillette appelée Rose se retrouve en plein champ de tournesols, face à Woody, un musicien qui lui apprend le premier couplet de la Chanson de Martin. De retour à Paris, elle doit faire un exposé en anglais sur un personnage. Bien sûr, elle choisit Martin, cet enfant noir né dans les années 20 dont Woody a commencé à lui chanter l’histoire... SUPERBE et INDISPENSABLE, pour les enfants à partir de 8 ans.