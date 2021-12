[HISTOIRE]Résister en musique en 6 émissions

[VERTICALE EDUCATION] Les crises politiques, les régimes totalitaires ou les périodes de guerre ont depuis toujours inspiré la création musicale. Qui permet de se réunir dans la souffrance ou de soutenir la résistance.

Le Gospel ou le chant de l'espoir

Sur les bateaux des négriers qui les emmène vers le continent américain, des hommes, des femmes et des enfants chantent. Dans les champs de coton, de café ou de canne à sucre, ils chantent. Dans les églises, ils chantent. Chanter pour espérer, partager. Le Gospel ou le chant de l'espoir !

Berlin et la République de Weimar

Née de la défaite, elle vit dans la révolution et disparaît dans l’apocalypse. Créative, vitale, fiévreuse mais surtout menacée de toutes parts. Berlin ou la capitale de la première République allemande.

No Pasaràn !

Quand la guerre civile espagnole éclate, André Malraux a 33 ans. Il est l’écrivain de la Condition humaine qui a reçu le Prix Goncourt en 1933. Révolté plus que Révolutionnaire, il se lance à corps perdu aux côtés de la république espagnole harcelée par le fascisme.

La Rose blanche défie le nazisme

« Nous nous dressons contre l’asservissement de l’Europe par le national-socialisme, dans une affirmation nouvelle de liberté et d’honneur ». Ainsi se termine l’ultime tract de La Rose blanche. Groupe de résistance fondé par deux étudiants en médecine de l’université de Munich entre 1942 et 1943.

Une opérette à Ravensbrück

Le camp de concentration Ravensbrück, 1944. La résistante française Germain Tillion nous montre par son opérette revue "Verfügbar aux Enfers" que des détenues étaient prêtes à « rire de tout » ou presque…

Le communisme s'est noyé dans le Rock'n'Roll !

Les Beatles sont le symbole d’une jeunesse européenne qui sur des musiques pop rock a défié le monde occidental... Let it be !