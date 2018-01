Éveil musical : comment donner le goût pour la musique à votre enfant ?

Vous êtes toujours aussi émerveillé lorsque vous observez votre progéniture qui marche à peine, mais qui se trémousse déjà dans le rythme à la moindre note de musique ?Vous vous dites tout bas que vous êtes face à un potentiel inédit, un nouveau Mozart qui ne demande que d’être révélé. Seulement, pour lui mettre un instrument de musique dans les mains, ce n’est pas gagné : rien que de tenir une cuillère lui pose problème.

En attendant qu’il puisse avoir l’âge d’intégrer un cours d’éveil, ou un examen d’entrée au conservatoire, pourquoi ne pas l’initier à la musique vous-même ? Il suffit de transmettre votre passion pour la musique à votre enfant, peu importe votre niveau. Voici quelques astuces pour y arriver.

1. A chaque instant sa chanson

Vous l’avez sans doute déjà fait sans le savoir mais il est rare qu'un parent n'ait jamais chanté une berceuse pour endormir son enfant. Les chansons et berceuses sont parmi les musiques les plus universelles, communes à toutes les cultures. Même la plus simple fera l’affaire : Do, do l’enfant do… est en principe accessible à tout type d’oreille musicale. Vous pouvez aussi donner libre cours à votre imagination avec des versions plus ambitieuses, ou même, en langue étrangère. Vous ferez d’une pierre deux coups. Les scientifiques disent qu’initier les bébés à une langue étrangère développe leur oreille musicale. En plus, votre voix est la première musique que le bébé entend in utero, qui continue à être son repère affectif principal après la naissance. Le fait de chanter à son bébé renforce considérablement le lien parent-enfant.

Le rituel du soir reste le moment le plus évident pour pousser la chansonnette, mais vous pouvez musicaliser d’autres rituels du jour. Sur le chemin de la crèche, sous la douche ou pendant le change, vous pouvez choisir une chanson que vous allez chanter et que votre enfant finira par identifier, et à terme, chantonner avec vous.

2. Tout est dans le swing

Dès le plus jeune âge, le bébé se synchronise à la musique qu’il entend. C’est scientifique. Profitez-en pour lui faire écouter des sons en le balançant, en lui faisant faire des exercices ou en le massant. Même s'il ne marche pas encore, il pourra vous accompagner pour une petite danse, ou une marche rythmée, bien installé dans son porte-bébé. Vous pouvez lui faire écouter n’importe quelle musique rythmée, et en profiter pour l’initier à votre répertoire de prédilection. (Gardez le Best of des Clash pour un peu plus tard, la sensibilité sensorielle des jeunes enfants pourrait ne pas supporter). Aux alentours de deux ans, vous pouvez introduire les jeux rythmés sur les comptines : elles permettent de faire des chorégraphies simples qui miment l’histoire. Et n’oubliez pas la ronde, qui permet à la fois de marcher dans le rythme et de bouger dans l’espace.

Rappelez-vous que votre corps est une boite à rythme : tapez des mains et des pieds, claquez des doigts, utilisez votre corps comme une percussion (ne tapez pas trop fort quand même) pour faire sentir la pulsation à l’enfant. Faites-lui entendre des musiques lentes et rapides et incitez-le à bouger librement pour développer la sensation du rythme. Encouragez-le à utiliser tout son corps, à se déplacer dans l’espace, à sauter, à se rouler par terre (vous aussi)… et profitez de cette régression en enfance pour vous rappeler que la musique se vit par le corps dans son intégralité.

3. La musique est partout

Pour les plus jeunes enfants, tout son est musique. Ne les privez de rien qui puisse stimuler leur sens et transformez les occasions banales en véritables concerts. La cuisine, par exemple, est un endroit fabuleux pour monter un orchestre improvisé de percussions : casseroles, hochets à riz ou à haricots, ustensiles en bois, saladiers en plastique… le parc instrumental est tout trouvé pour expérimenter différentes sonorités. Les promenades à l’extérieur sont aussi un moment privilégié pour écouter les bruits environnants et chercher leur source : une sirène de pompiers, un chien qui aboie, un oiseau, les vagues (pour les plus chanceux) ...et essayez de les reproduire en utilisant les onomatopées existantes ou inventées. Ce jeu fait beaucoup rire les enfants.

N'oubliez pas d'encourager toutes les tentatives vocales de votre chérubin. Parce qu'avant de dévoiler son oreille parfaitement absolue, il faudra qu'il puisse explorer par lui-même ses capacités vocales. Faites des jeux avec des bruits de bouche, jouez avec votre voix, changez de registre et d'intensité, vous verrez que votre enfant en fera autant.

4. Attention, on écoute !

Piochez dans votre discothèque pour faire découvrir à votre enfant tout ce que vous aimez en musique. Investissez dans des disques pour enfants qui ouvrent sur d'autres cultures, qui font entendre des bruitages ou des univers sonores, ou qui racontent les histoires en musique ou le familiarisent avec différents instruments. Sur le marché, l'offre est très riche, choisissez dans la mesure du possible les interprétations et les productions de qualité (faire écouter un orchestre plutôt qu'un simple synthé est toujours mieux, la sensibilité auditive des petits est à son apogée et c'est le meilleur moment de la solliciter).

Mais ne lui laissez pas l'intégrale des symphonies de Bruckner à l'heure de la sieste en fond sonore. Cherchez à adapter le choix musical au moment de la journée et surtout, réservez à l’écoute de plages bien identifiées que votre enfant passera en votre compagnie. Essayez de capter son attention, guidez-le à travers l'écoute en lui racontant des histoires ou en feuilletant des livres d'images.

5. Sonnez les clochettes

Vous auriez certainement aimé avoir une vraie batterie rien que pour vous quand vous étiez petit. Faites de vos rêves une réalité pour votre enfant en lui donnant la possibilité de faire de la musique dès ses premiers mois de vie. Tout d'abord, faites le tri parmi les cadeaux sonores du tonton et de la mamie : exit les pianos, guitares et autres trompettes en plastique au son criard et approximatif. Il faut laisser votre enfant manipuler de vrais instruments au son et timbre justes. Petites percussions et clochettes, flûtes à coulisse, bâtons de pluie, pianos à pouces, sifflets en forme d'oiseau... un instrumentarium simple et beau à entendre et à voir sera beaucoup plus adapté.

Et évidemment, si vous jouez d'un instrument, n'attendez pas que votre enfant passe le Bac pour lui laisser s'en approcher. "Mais vois-tu, un Steinway de concert, ça coûte quand même cher" . Peut-être, mais jouez-en avec et à votre enfant le plus souvent possible. C'est seulement en vous voyant y prendre du plaisir qu'il attrapera le virus du mélomane. Et si vous n'en jouez pas, rien n'est perdu. Rappelez-vous, vous chantez ! Finalement, quel que soit votre niveau, c'est l'intention qui l'emportera sur le résultat.