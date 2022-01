[EDUCATION] Quand les compositeurs s'inspirent de Molière, en 6 émissions

Lully, Charpentier, Mozart ou encore Richard Strauss et Darius Milhaud, nombreux compositeurs se sont inspiré de l'immense Jean-Baptiste Poquelin dit Molière.Tour d'horizons en six émissions, des plus belles pages symphoniques ou lyriques qui revisitent Don Juan, l'Avare ou le Bourgeois Gentilhomme.

Quand les compositeurs s'inspirent de Molière, © Getty / Fine Art Images/Heritage Images