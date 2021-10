EDUCATION I Six figures de la musique au Moyen-Âge

Petite histoire de la musique médiévale ( non-exhaustive) à travers six figures emblématiques.

Mille ans d’histoire – de la chute de l’Empire Romain en 476 à la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, le Moyen-Age est la période où la musique occidentale vit des bouleversements majeurs : l'invention de la notation, l'apparition du statut de l’auteur, l'émancipation de la liturgie et enfin, l'impression. Mais cette évolution est difficile à appréhender dans son ensemble : seule la musique liturgique est notée, les créateurs et musiciens sont pour la plupart anonymes, et les sont sources rares et difficiles à interpréter. En voici un aperçu à travers une sélection (non-exhaustive ) de six figures emblématiques.

Hildegard von Bingen ( 1098 - 1179 )

Religieuse, scientifique, artiste aux talents multiples, Hildegard von Bingen ne passa pas sa vie de religieuse sans créativité terrestre. De nombreux chants religieux écrits et composés par elle étonnent encore aujourd'hui par leur maîtrise.

Pérotin, dit le Grand (1160 – 1230)

1199, la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris est en pleine construction. Anne-Charlotte Rémond vous invite aujourd'hui à y suivre Maître Perotin, l'auteur de la version polyphonique du chant ''Viderunt omnes'', destiné à la messe de Noël.

De Perotin, on ne sait pas grand-chose, ni date de naissance, ni date de mort, et nous ne sommes pas certains non plus de son rôle à Notre-Dame ! Tout ce que nous connaissons, en fait, c'est sa réputation…

Guillaume de Machaut (1300 -1377)

Voyage musicale à Reims en 1370, haut lieu de la chrétienté médiévale, ville des sacres des rois de France, dans les pas de Guillaume de Machaut, considéré comme le premier grand compositeur de l'histoire de la musique et comme le plus grand poète français de son siècle.

Guillaume Dufay (1397-1474)

"La lune de toute musique, et la lumière des chanteurs". C'est ainsi que Loyset Compère parle de Guillaume Dufay. Des termes bien flatteurs mais qui révèlent une vérité : Dufay est sans doute le compositeur le plus célébré de son temps.

Gilles Binchois (1400 -1460 )

A la découverte de Gilles de Bins, dit Binchois, compositeur officiel du puissant et cultivé duché de Bourgogne. Binchois a composé aussi bien de la musique religieuse que des chansons. Et il a été reconnu semble-t-il comme le plus grand de son époque !

Josquin Desprez (1440 -1521)

Le 27 août 1521, Josquin Desprez rend son dernier soupir à Condé sur l'Escaut, ville du nord de la France, où il s’est installé en 1504. Anne-Charlotte Rémond retrace le parcours du compositeur qui fut sans doute, en cette fin de Moyen Age, le musicien le plus célèbre de toute l’Europe.