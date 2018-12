Dix livres-disques pour les enfants à glisser sous le sapin

1. Découvrir un compositeur : pourquoi pas Schumann ?

Des Malheurs de Sophie,Didier Jeunesse, 1 livre-disque

Prix: 23,80 € (Une version audio est disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne)

, © Didier Jeunesse

On a l'habitude de commencer par Tchaïkovski, Prokofiev ou Debussy, alors que Robert Schumann peut être une merveilleuse porte d'entrée dans la musique classique, tant ses œuvres son évocatrices de belles images. Dans Des malheurs de Sophie chez Didier Jeunesse, l'auteure Anaïs Vaugelade revisite le classique de la comtesse de Ségur, et la pianiste Claire-Marie Le Guay habille le récit de pièces soigneusement sélectionnées (Albums pour la jeunesse, Scènes de la forêt, Kreisleriana, Scènes d’enfants) , un récit réactualisé et mis en voix par la comédienne Elsa Lepoivre. A partir de 6 ans.

2. Chanter en famille dès le plus jeune âge

Je chante avec mon bébé,Enfance et musique, 1 Livre 2 disques

Prix : 24,90 €

, © Enfance et musique

Pour les jeux musicaux avec les enfants, Je chante avec mon bébé est une mine : 107 chansons traditionnelles, berceuses, jeux de doigts, rondes, joliment mis en musique et en bruitages pourront vous servir d’inspiration pendant plusieurs années. Des illustrations douces et adaptées au premier âge par Bénédicte Guettier, Marjolaine Leray et Louise Heugel et le commentaire sur le rôle de chaque chanson dans l’éveil de l’enfant par Agnès Chaumié, musicienne professionnelle de la petite enfance, vous guideront dans les moments musicaux partagés avec votre enfant. Dès la naissance jusqu’en maternelle. Le cadeau idéal pour les jeunes parents.

3. Découvrir le jazz au féminin

La Voix d’Ella, 1 livre-disque

Prix : 23.80 € (existe en e-book)

, © Gautier-Languereau

Amateur de jazz, vous voulez transmettre votre passion à vos enfants. Pourquoi ne pas opter pour La Voix d’Ella, un conte musical haut en couleurs né du spectacle éponyme et inspirée par une légende du jazz au féminin : Ella Fitzgerald, aux éditions Gautier-Languereau. Les plus grands morceaux de la chanteuse sont arrangés pour grand orchestre jazz par The Amazing Keystone Big Band, et soutiennent l'histoire de Bess, passionnée de la reine du Jazz dans le New York des années 1950 imaginée par l'auteur Philippe Lechermeier et la dessinatrice Amanda Minazio, et racontée par Vincent Dedienne et Célia Kameni.

A partir de 8 ans.

4. Se faire une toile les yeux fermés

Dilili-a-Paris,Gallimard Jeunesse, 1 livre-disque

Prix : 24,90 €

, © Gallimard Jeunesse

La musique de Gabriel Yared et l'histoire de Michel Ocelot dans votre salon ? Pourquoi pas ? Si vous n'avez pas vu le film Dilili à Paris sur le grand écran, pourquoi ne pas offrir la version audio et écouter l'histoire de Michel Ocelot racontée par Isabelle Carré avec votre enfant les yeux fermés ? Ou en feuilletant le livre pour restituer les images, en l'initiant en même temps à la musique de film, signée ici par un compositeur oscarisé ?

À partir de 6 ans

5. Se plonger dans l'époque d'un compositeur

J'aime la musique - La plume enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart,Bayard Jeunesse

Prix : 14,90 €

, © Bayard Jeunesse

Dans la collection J'aime la musique, je demande Wolfgang Amadeus Mozart ! Marianne Vourch poursuit son exploration de l'histoire de la musique, cette fois-ci en racontant la vie du compositeur emblématique du classicisme viennois sur fond sonore de ses plus belle pages. Un voyage dans une époque à travers les références historiques, politiques et artistiques qui plaira aux enfants à partir de 7 ans. Disponible en téléchargement en ligne.

6. Chanter la chanson française, de la puce à l'oreille

Je découvre la chanson française,Gallimard Jeunesse

Prix : 10,00 €

, © Gallimard Jeunesse

Dans la collection Mes petites découvertes sonores, Gallimard Jeunesse propose un voyage à travers le patrimoine de la chanson française pour les tout petits avec Je découvre la chanson française de Charlotte Roederer. En appuyant sur une puce, on peut entendre de vrais enregistrements d'Édith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens, Charles Trenet, Bourvil ou Yves Montand. Selon les témoignages des parents de notre rédaction, les tout petits adorent !

De 1 à 3 ans

7. Faire une partie d'échecs en musique de chambre et au lit !

Alexandre Gasparov : Modeste le petit pion, Triton

Prix : 15 €

, © Triton

Pourquoi ne pas tronquer le traditionnel Pierre et le loup de Prokofiev pour le récit imagé de Modeste le petit pion chez Triton, écrit par Mathilde Maraninchi ? Une initiation à la musique de chambre et une histoire qui plaira aux passionnés des échecs, racontée par Philippe Murgier et mise en musique par Alexandre Gasparov, joueur d'échecs lui-même, interprétée par douze musiciens de l’Orchestre de Paris, du National et du Philharmonique de Radio France. S'il ne s'agit pas d'une nouveauté, c'est une rareté qui depuis sa parution n'a pas pris une ride, et qui a le mérite de faire visiter aux enfants des contrées sonores inconnues .

A partir de 7 ans.

8. Faire connaissance avec un (autre) fantôme de l'opéra

Le Fantôme de Carmen, Editions Sarbacane

Prix : 29,90 €

, © Editions Saarbacane

Après le Silence de l’Opéra, nous retrouvons les aventures de Louis, le petit preneur de son dans Le fantôme de Carmen, chez Sarbacane, racontées par Yolande Moreau. Sur un fond musical tissé des airs les plus connus de l'opéra célébrissime de Geroges Bizet, l'auteur et l'illustrateur Pierre Créac’h a imaginé une intrigue des plus loufoques qui se dévoile au fil des pages d'un graphisme surprenant. Une manière détournée d'aborder le monde lyrique et l'opéra le plus joué au monde avec les enfants.

Dès 6 ans.

9. Revisiter un grand classique de Noël

Casse-noisette, Hatier Jeunesse

Prix : 18,95€

, © Hatier Jeunesse

Noël sans le Casse-noisette ? Inimaginable. Ça tombe bien, Hatier Jeunesse vient de sortir une nouvelle adaptation du célèbre ballet de Tchaïkovski, dans un album de la collection Orchestre à histoires richement illustré par Jessica Courtney-Tickle. Des extraits sonores accompagnent l'histoire de Clara écrite par Katy Flint d'après E.T.A Hoffman et traduite par Aurélie Desfour. Les dix extraits musicaux que l'enfant peut écouter en actionnant les puces, sont détaillés à la fin du livre. A partir de 6 ans.

10. Voyager au pays des musiciens

Le roi qui n'aimait pas la musique,Gallimard Jeunesse

Prix : 24,90

, © Gllimard Jeunesse

Dans un pays où tous les sujets sont musiciens, le roi déteste la musique ! Et il interdit à tous d'en jouer. Une histoire poétique, racontée par Patrick Bruel, imaginée par Mathieu Laine et illustré par Louis Thomas, qui parle de l'importance et du pouvoir de la musique, devient un voyage à travers des timbres de différents instruments grâce à la plume inspirée de Karol Beffa.

De 6 à 9 ans