[VIDEO] Les Enfantines : Pop-up symphonie

Et si on feuilletait un livre tout en écoutant l'histoire qu'il nous raconte ? Avec Pop - up symphonie, c'est possible ! La chanteuse et récitante Marina Cedro nous raconte les aventures d'une petite fille, Joséphine, et nous plonge dans un univers haut en couleurs !

Marina Cedro compositrice, chanteuse, récitante et danseuse

Jean-Claude Gengembre compositeur-arrangeur

Gérard Lo Monaco décor de scène

Jean-Luc Fromental texte

Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France :

Ana Millet violon

Jérôme Pinget violoncelle

Anne-Sophie Neves flûtes et piccolo

Javier Rossetto trompette et bugle

Jean-Claude Gengembre et Nicolas Lamothe percussions