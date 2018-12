[VIDEO] Les Enfantines : Autour du piano avec Bertrand Chamayou

Et si on découvrait aujourd'hui le piano, roi des instruments ? Sur la scène de l'Auditorium de Radio France, le pianiste Bertrand Chamayou nous dévoile toutes les couleurs de cet instrument via un programme de comptines et de berceuses, dont certaines pourraient bien vous surprendre ou vous donner quelques frissons !

« Dans le cadre des Enfantines, je sais que je m’adresse à un public particulier, âgé de trois à six ans. Il y aura deux séances pour les scolaires, deux autres pour les enfants qui viendront avec leur famille, c’est-à-dire à chaque fois une centaine d’enfants qui seront installés en deux rangées, sur un arc de cercle. J’ai conçu un programme que tout le monde puisse comprendre, composé de trois types de musiques : des berceuses, genre que j’ai toujours aimé et que je pratique pour mon fils ; des pièces dansantes, plutôt d’humeur joyeuse ; des morceaux drôles, plutôt puisés dans le XXe siècle et le répertoire contemporain, signés George Crumb, György Kurtag et quelques autres. Quand je dis « drôles », j’entends par là des morceaux qu’on joue avec un doigt, ou qui sont faits de glissandos sur le clavier, etc. Certaines pièces de ce genre permettent de préparer l’instrument en quelques instants, en mettant des papiers sur les cordes, par exemple, et qui révèlent un autre aspect de l’instrument. » Bertrand Chamayou