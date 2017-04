Comment passer le Bac Musique en candidat libre ?

Qui peut passer le bac en candidat libre ?

Toutes les personnes qui ne sont pas scolarisées et souhaitent passer le bac, sans limite d’âge et sans conditions particulières. C’est gratuit et il n’y a pas besoin du brevet ou de quelconque certificat. Les candidats libres peuvent aussi bien tenter les épreuves anticipées (qui correspondent à celles que l’on passe en classe de Première) que les épreuves des élèves de Terminale. Et peu importe aussi le bac : général, technologique ou professionnel.

Comment s’inscrire ?

Qui dit candidat libre, dit prise en main totale de son inscription. Même si l’on suit des cours à distance avec le CNED (centre national d’enseignement à distance), il faut que le candidat se renseigne et s’inscrive en temps et en heure auprès de son académie avec laquelle il veut passer les épreuves. Souvent pour passer les épreuves en juin, les inscriptions sont à faire en ligne ou directement auprès du rectorat, entre les mois de septembre et décembre de l’année précédente. Une convocation est ensuite envoyée, quelques semaines avant les épreuves, au domicile du candidat.

Et la musique dans tout ça ?

Vous l’aurez compris, si vous voulez passer le Bac Musique en candidat libre, il faut aussi passer le Bac tout court ! En vous inscrivant en filière généraliste, plusieurs options vous seront proposées comme latin, grec, langue vivante 3, arts plastiques ou… musique.

Comment se déroulent les épreuves ?

Exactement comme pour les candidats scolarisés. Les candidats libres sont convoqués les mêmes jours suivant l’académie à laquelle ils appartiennent et passent les épreuves comme les lycéens, dans les mêmes conditions. Si le candidat libre témoigne d’au moins 5 ans dans une activité professionnelle en rapport avec une épreuve, il peut en être exempté.

Comment préparer le Bac Musique en tant que candidat libre ?

Un peu comme les autres lycéens qui ne disposent pas toujours de cours de musique : il faut se renseigner auprès des conservatoires et écoles de musique, et rester bien informer sur ce site grâce au dossier Bac Musique 2017.