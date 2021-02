[FICHE PEDAGOGIQUE] Comment organiser l'atelier Les Fake-News de la musique ?

Voici un fiche pédagogique avec les pistes de travail pour vous aider à organiser l'atelier Les fake-news de la musique.

ATELIER : LES FAKE NEWS DE LA MUSIQUE

Niveaux : 6ème – Terminale

DUREE : 4 séances d’1 heure ou 2 demi-journées

LIEU : en classe, en distanciel

OBJECTIFS

Comprendre le processus de fabrication et de circulation de l’information

Comprendre le phénomène de rumeur et sa propagation

Comprendre l’importance de la source

Découvrir à travers cet exercice les 5 personnalités de la musique classique et du jazz

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

Joséphine Baker était-elle une espionne ? Tchaïkovski a-t-il réellement fait son coming-out ? Embarquez votre classe dans une contre-enquête pour déconstruire les rumeurs sur des personnalités de la musique, démêlez le vrai du faux et rétablissez les faits historiques !

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

Utiliser les médias et les informations de manière autonome

Rechercher, identifier et organiser l’information

Découvrir ses droits et ses responsabilités dans l’usage des médias

Exploiter l’information de manière raisonnée (EMC)

S’engager dans la réalisation d’un projet collectif (EMC)

Participer à des échanges dans des situations de communication variée (FR)

Comprendre comment se construit l’information, de sa production à sa diffusion et sa réception, entre liberté, contrôle, influence et manipulation (HG)

Comprendre le phénomène des fake news et leur propagation

Participer à un débat, un échange verbal : écouter et prendre en compte les propos d’autrui, exposer et faire valoir son propre point de vue

Repérer des informations dans un texte

Adopter une attitude responsable : participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles

Créer, produire, exploiter des données : enregistrer et une production radiophonique

AVANT L’ATELIER

Matériel nécessaire : poste(s) informatique(s) connecté(s) à Internet, un enregistreur ou un téléphone portable avec une application dictaphone.



Si votre établissement est équipé en tablettes, vous pouvez télécharger l’application gratuite -https://www.maisondelaradio.fr/PAGE/LAPPLI-FRANCEINFO-JUNIOR- et proposer à vos élèves le quizz fake news.

METHODOLOGIE

ACTIVITÉ 1: définir l’information en opposition à une « fake-news »

Qu’est une vraie info (par rapport à la publicité ou un communiqué de presse, par exemple)

Souligner l’importance de la neutralité et de l’objectivité du traitement, des sources et de leur fiabilité, de la pluralité des points de vue exposés, de la différence entre l’opinion et les faits prouvés

Parler de la déontologie journalistique ·

Qu’est-ce une « fake-news » ou une « infox »

Se servir d’un exemple de l’actualité pour expliquer les fake-news : identifier l’info, identifier les sources de diffusion et leur fiabilité, vérifier l’iconographie, essayer de comprendre le contexte et l’intention de la fake-news

S’appuyer sur les sites dédiés des grands médias pour comprendre comment vérifier une info

https://www.hoaxbuster.com/

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attentats-de-paris-quelques-conseils-pour-ne-pas-se-faire-avoir-par-des-rumeurs_4810120_4355770.html

Croiser plusieurs sources fiables pour restituer les faits

ACTIVITÉ 2 : appliquer la méthodologie travaillée sur le dossier Les fake-news de la musique

Choisir un personnage et lire l’article

Consulter différentes sources biographiques : articles, émissions radio ou vidéo

Noter les dates et les informations importantes

Comparer entre les informations recueillies et l’article du départ

Relever les fausses informations, les rumeurs

Comparer et réécrire les passages qui divergent

Réécrire l’article en rétablissant les faits

Adapter l’angle de l’article, son titre et son chapeau

Mise en forme : enregistrement ou mise en page

POUR ALLER PLUS LOIN

AUDIO, VIDEO, ARTICLES surfrancemusique.fr

Dossier Les Fake-news de la musique

AUDIOS, VIDÉOS, PODCASTS sur les fake-news en général

Le vrai du faux : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/

Les idées claires : https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-1

Mécaniques du complotisme : https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-complotisme

Le vrai/faux de l’Europe : https://www.franceinter.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-europe

Les légendes du WEB : https://www.franceinter.fr/emissions/les-legendes-du-web

Les clés des médias : une web-série expliquant le fonctionnement des médias, et plus particulièrement :

Un réseau social, ce n'est pas un journal https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-des-medias?video=8817

Le pluralisme des médias https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-des-medias?video=8815

La théorie du complot https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-des-medias?video=8813

Qu’est-ce qu’une source ? https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-des-medias?video=8140

C'est quoi, une information ? https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-des-medias?video=8128

Nous sommes tous médias https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-des-medias?video=8136

Liens web

Maison de la radio https://www.maisondelaradio.fr/leducation-aux-mediashttps://edutheque.radiofrance.fr/

Sur le site du Ministère de l’Education nationale https://eduscol\.education\.fr/cid95488/deconstruire\-la\-desinformation\-et\-les\-[theoriesconspirationnistes](https://eduscol.education.fr/cid95488/deconstruire-la-desinformation-et-les-theoriesconspirationnistes.htm)\.htm

https://www.education.gouv.fr/cid98666/reagir-face-aux-theories-du-complot-discours-de-najat-vallaudbelkacem.html

24 heures dans une rédaction

https://www.24hdansuneredaction.com/radio/

Le CLEMI, Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information : https://www.clemi.fr/ et plus particulièrement : ·

réflexion autour du fact-checking : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-au-service-de-la-democratie.html



info ou pub ? : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/info-ou-publicite-les-cas-konbini-et-melty.html



vérifier l’info : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/verifier-linformation.html



déconstruire les théories conspirationnistes : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/deconstruire-les-theories-conspirationnistes.html



démêler l’info de l’intox en s’amusant : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/comment-demeler-linfo-de-lintox-en-jouant.html



fausse info sans frontières : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/fausse-information-sans-frontieres-le-cas-autrichien.html