Faire de la musique avec les enfants pendant le confinement : soyez créatifs !

Musiciens ou pas, si vous êtes parent d'enfant confiné, la musique a forcément été évoquée sur la liste des activités à proposer en famille. Mais que faire avec les bouts de ficelle ? Ce que font les meilleurs musiciens : improviser. Et voilà 5 idées pour commencer.

Cup Song

Un gobelet solide, une surface lisse, un certain sens du swing et un bon tuto...après les Cup Cakes, voici la Cup Song, à pratiquer à plusieurs, tous âges confondus.

Percussions corporelles

Faire de la musique ET une heure d'exercice physique préconisé, voilà la bonne solution. Les percussions corporelles sont un bon moyen de faire les deux, il suffit de s’entraîner un peu.

Karaoké a casa

Chanter ? Pourquoi pas. Avec l'Opéra-Comique, vous pouvez mettre en place des karaoké lyriques. La mise en voix grâce aux tutos réalisés par le chef de chœur Christophe Grapperon sera un bon prélude pour ensuite choisir son air d'opéra préféré sur la playlist proposée, et s’entraîner à le chanter.

Blind test

Quel est l'instrument que l'on entend ? Quel est l'oeuvre ou le compositeur ? Vous pouvez adapter vos devinettes à l'âge de votre enfant. La phase des questions doit être précédée par une phase d'écoute et de découverte, l'intérêt étant quand même d'en sortir un peu plus riche de quelques nouvelles notions. Vous pouvez vous inspirer des playlists thématisées, pour faire votre présélection :

D'abord le concert, ensuite la soupe

La soupe du soir ne sera plus jamais la même si vous décidez de donner une nouvelle dimension à vos légumes. Peut-être ne le savez-vous pas, mais certains entre eux peuvent se transformer en vrais instruments de musique. Une flûte à bec qu'on mangera après le concert ? Pourquoi pas. C'est rigolo en plus d'être accessible, simple de réalisation et bon pour la santé.

Pour les idées d'instruments à fabriquer, n'hésitez pas à visionner notre galerie vidéo sur les instruments de musique :