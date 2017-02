Direction de travail : le timbre et le son

♪ Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe

Claude Debussy est un compositeur français à cheval entre le XIXème siècle et le XXe. Musicien libre et anticonformiste, Debussy a souvent été caractérisé d’impressionniste musical, étiquette qu’il n’a jamais acceptée. Sa musique accorde une place de choix à la couleur et aux timbres instrumentaux.

Sonate pour flûte, alto et harpe dans les émissions :

"La Sonate pour flûte, alto et harpe a été destinée dans un premier temps à la flûte, au hautbois et à la harpe. Le hautbois fut donc remplacé par l'alto pour accentuer le caractère « affreusement mélancolique » de cette sonate, et Debussy, avec l'humour ravageur qu'on lui connaît, de commenter ce changement d'effectif : « je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, peut-être les deux ? »

Une des questions qu'il est légitime de se poser pour cette sonate est celle du mariage inédit des timbres, un peu comme les saveurs en cuisine... La sensualité de la flûte, pouvant se faire mordante et dramatique dans les aigus, le moelleux de l'alto teinté de douce nostalgie, et la sécheresse des accords de la harpe pouvant faire penser à une guitare espagnole. Michael Lévinas nous apportera son précieux sentiment de compositeur à ce sujet.

Pourtant, Debussy confiera à son ami Robert Godet dans une lettre datée de 1916 une certaine déception lui laissant comme un goût amer après la première audition. Il y regrette « la harpe chromatique qui n'a jamais le poids sonore de la harpe à pédales qui trouve le moyen d'être lourde. » On voit bien ici que la question des équilibres sonores doit polariser l'attention des interprètes. Il reste un juste et parfois précaire équilibre à trouver entre un jeu en retrait ou un rôle de soliste pleinement assumé." Ecoutez l'émission Jardin des critiques avec Jean-Pierre Derrien, Michael Levinas et Vincent Warnier...

L'atelier du musicien. "Sonate pour flûte, alto et harpe"