Bac Musique : comment remplir sa fiche de synthèse ?

Candidats au Bac Musique 2017, parmi les questions que vous nous avez posées sur Facebook et Twitter avec le hashtag #SOSBacMusique, il y avait celle qui portait sur la fiche de synthèse. Qu'est-ce que c'est et à quoi sert-elle ? Voici quelques précisions.

L’un des accessoires à ne surtout pas oublier lorsque vous préparez votre balluchon pour passer le Bac Musique, c’est la fiche de synthèse. Curieusement, cet objet mystérieux suscite beaucoup d’interrogations des élèves, et parfois de leurs parents. Voici quelques conseils qui vous aideront à la préparer.

La fiche de synthèse, qu'est-ce que c'est ?

Pour commencer, il faut remettre les choses dans leur contexte : le jour de l’épreuve, vous vous présentez devant un jury composé de professeurs que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaissent pas. La fiche de synthèse sert à vous présenter. Vous y donnerez des éléments de base sur votre travail de préparation, sur votre pratique musicale, sur votre culture générale, etc. Le tout en lien avec le programme limitatif de l’épreuve. C’est le document qui permettra au jury d’orienter les questions lorsque ce sera votre tour.

Le mieux est peut-être de se servir du modèle mis en disposition par l'Education nationale.

Est-elle évaluée ?

Non. La fiche de synthèse n'est pas évaluée mais elle est obligatoire. Elle ne peut ni contribuer à votre succès lors de l’examen, ni vous faire enlever des points. Elle sert au jury de référence pour orienter au mieux ses questions pour valoriser les pratiques et les connaissances de l'élève.

Peut-on y citer d'autres genres musicaux ?

Oui. Tout type d'initiative dans le domaine musical et artistique peut être valorisé dans la fiche de synthèse : la participation à un festival de musiques actuelles, la participation à un groupe de rock, une exposition, un spectacle de danse... Mettez toutes les expériences qui peuvent nourrir votre réflexion sur les œuvres au programme du Bac Musique.

Que veut dire la rubrique "Champ de la production" ?

Elle est dédiée à la partie pratique de l'épreuve. Vous y décrirez le morceau que vous avez préparé (nom du compositeur, présentation de l'oeuvre), et vous en profiterez pour décrire le contexte dans lequel vous l'avez pratiqué (au conservatoire, avec votre groupe de musique, à la chorale, en cours particulier...).

Que veut dire la rubrique "Champs de la perception" ?

Elle est en lien avec le programme limitatif. Pour chaque entrée (l'oeuvre et son organisation, l'oeuvre et ses pratiques, etc.), vous indiquerez les œuvres que vous avez étudiées. Par exemple, si vous avez étudié les œuvres de Mozart prioritairement du point de vue formel, vous pourrez l'indiquer sous l'entrée "L'oeuvre et son organisation" et ainsi de suite.

Que faut-il mettre dans la rubrique "Autres travaux réalisés..." ?

Cette rubrique est également là pour donner plus d'informations sur les révisions des œuvres au programme, mais permet d'élargir sur les pratiques ou les expériences qui sont directement liées au programme limitatif. Vous pouvez ajouter que vous avez participé ou assisté à un concert, écouté une émission radio autour des œuvres, etc. Cela peut être aussi l'occasion de mettre en avant vos propres recherches, dans le cadre d'un exposé en classe, par exemple, qui ont permis d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion sur le programme limitatif.

Ecoutez les explications de Pascale Hertu, inspectrice pour la musique.

Écoutez Pascale Hertu, fiche de synthèse

