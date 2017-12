Passez le Bac Musique 2018 avec France Musique : option facultative, guide d'analyse

Retour au sommaire du dossier

Baccalauréat musique, option facultative, qu'est-ce que c'est ?

C'est l'épreuve ouverte à toutes les séries.

L' épreuve facultative de musique au baccalauréat est une épreuve orale de pratique et de culture musicales : elle est composée d'une première partie, censée évaluer l'interprétation d'une oeuvre au choix de l'élève (instrument ou chant), et d'une deuxième partie, qui consiste en une écoute comparée entre une oeuvre figurant au programme limitatif et une oeuvre proposée par le jury.

La durée de l'épreuve est de 40 minutes.

Œuvres au programme...

Œuvres au programme de l'option facultative

1. Birdland

1. In album Heavy weather - Weather Report (1977)

2. In album Extensions - The Manhattan Transfer (1979)

3. In album Back on the Block - Quincy Jones (1989)

4. In album Minimal Movie - Ensemble Hyperion (2000)

2. Maurice Ravel : Concerto pour la main gauche

Homme à la personnalité indépendante et énigmatique, Maurice Ravel laisse une oeuvre qui se situe à la charnière entre le XIXe et le XXe siècle, temps des querelles entre modernistes et traditionalistes, entre l’avenir et le passé.

Articles à lire autour de Maurice Ravel :

Découvrez sa biographie

Dix petites choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Ravel

Emissions à écouter autour de Maurice Ravel :

Musicopolis : Maurice Ravel à Paris en 1928

Musicus Politicus : Maurice Ravel, le patriote déçu

Carrefour de Lodéon : Maurice Ravel : un compositeur dans la tourmente de la Grande Guerre

Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel : Quelle est cette oeuvre ? Dans quel contexte est-elle née ?

Articles à lire autour du Concerto pour la main gauche :

Maurice Ravel: Concerto pour la main gauche

Emissions à écouter autour du Concerto pour la main gauche :

Le Matin des musiciens de Philippe Cassard

La Tribune des critiques de disques

Retrouvez les émissions, les vidéos et les articles en cliquant sur l'image ci-dessus.

Si vous pointez le curseur sur les portraits, vous verrez apparaître différentes icônes qui vous guideront dans différents contenus proposés : émissions, vidéos ou articles autour des thématiques.

3. L' Affaire Tailleferre, production lyrique de l'Opéra de Limoges (2014)

Au départ l'œuvre radiophonique de Germaine Tailleferre, Du style galant au style méchant, 4 opéras bouffes pastiches (webdocumentaire disponible sur le site de Canopé)

Membre incontournable du groupe des Six, Germaine Tailleferre était, selon le poète Jean Cocteau, une Marie Laurencin pour l'oreille. Qui était cette compositrice, née sous le nom de Marcelle Taillefesse ?

Articles à lire autour de Germaine Tailleferre :

Découvrez sa biographie ..

Emissions à écouter autour de Germaine Tailleferre :

Musicopolis : Germaine Tailleferre à Paris en 1955

Germaine Tailleferre et le Groupe des Six

Les groupes dans la musique

Articles à lire autour des Quatre opéras bouffes de Germaine Tailleferre :

Comprendre Quatre opéras bouffes de Germaine Tailleferre

Comprendre Quatre opéras bouffes de Germaine Tailleferre : glossaire

Germaine Tailleferre : Monsieur Petitpois achète un château- dans le style d'Offenbach, analyse

Germaine Tailleferre : Le Bel ambitieux- dans le style de Rossini, analyse

Germaine Tailleferre : La Pauvre Eugénie- dans le style de Charpentier, analyse

Germaine Tailleferre : La fille d’Opéra- dans le style de Rameau, analyse

Emissions à écouter autour de Quatre opéras bouffes :

Bac #5 : Germaine Tailleferre avec Vincent Warnier

Les Quatre opéras bouffe de Germaine Tailleferre, diffusion intégrale

Vidéo autour de Germaine Tailleferre :

Le Groupe des Six

Retrouvez les émissions, les vidéos et les articles en cliquant sur l'image ci-dessus. Si vous pointez le curseur sur les portraits, vous verrez apparaître différentes icônes qui vous guideront dans différents contenus proposés : émissions, vidéos ou articles autour des thématiques.

Ailleurs sur le web

Dossier complet sur le réseau Canopé

Sur le même thème

Passez le Bac Musique : ce qu'il faut savoir

Baccalauréat Musique : guide de survie en cinq points

Passez le Bac Musique 2017 avec France Musique : option de spécialité

Passez le Bac Musique 2017 avec France Musique !

Archives

Dossier Passez le Bac Musique 2017