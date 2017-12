Passez le Bac Musique 2018 avec France Musique : option de spécialité, guide d'analyse

Retour au sommaire du dossier

Baccalauréat musique, option de spécialité, qu'est-ce que c'est ?

C'est l'épreuve obligatoire si vous êtes candidat au bac de la série L.

L'épreuve de spécialité musique est composée d'une première partie écrite de culture musicale et artistique (durée : 1 heure), et d'une partie orale de pratique et culture musicales (durée : 2 heure 30).

Œuvres au programme...

Les œuvres au programme limitatif doivent être travaillées à la lueur des quatre grandes questions précisées par le programme d'enseignement de la classe terminale :

la musique, le timbre et son ;

la musique, le rythme et le temps ;

la musique, l'interprétation et l'arrangement ;

la musique, diversité et relativité des cultures.

Ses questions donnent un cadre d'analyse et de réflexion et doivent être nourries par une mise en perspective avec un répertoire aussi large que possible d’œuvres qui entraînent à une écoute comparative quel que soit l'esthétique abordée.

Jean-Sébastien Bach: CantateGottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106, (Actus Tragicus)

Chœur : Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit Aria (tenor) : Ach, Herr, lehre uns bedenken Aria (basse) : Bestelle dein Haus Chœur : Es ist der alte Bund

Articles et émissions autour de Jean Sébastien Bach :

Découvrez sa biographie

10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur la musique baroque

10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Jean-Sébastien Bach

Musicopolis : Bach à Leipzig en 1723

Propos sur Bach...de Mauricio Kagel (1985)

Propos sur Bach...de Paul Dukas (1894)

Propos sur Bach...de Pierre Boulez (1951)

Propos sur Bach...de Nikolaus Harnoncourt (1984)

Propos sur Bach...de Boris de Schloezer (1947)

Propos sur Bach de Johann Nikolaus Forkel (1802)

Open jazz : Bach dans le jazz

Articles et émissions autour de la Cantate BWV 106 « Actus Tragicus »

La Cantate

Le Bach du dimanche

Jean-Sébastien Bach n’aurait pas écrit les textes de ses cantates

Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe

Musicien libre et anticonformiste, Debussy a souvent été caractérisé d’impressionniste musical, étiquette qu’il n’a jamais acceptée. Sa musique accorde une place de choix à la couleur et aux timbres instrumentaux.

Articles et émissions autour de Claude Debussy :

Découvrez sa biographie

Je sais pas vous : le Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy (vidéo)

La Tribune des critiques de disques : Suite Bergamasque de Claude Debussy

L'Orientalisme dans la musique française. Debussy, la Grèce antique et l'extrême-Orient

Le programme musical de Denisa Kerschova: La maison de Claude Debussy

Articles et émissions autour de la Sonate pour flûte, alto et harpe :

La Sonate pour flûte, alto et harpe de Claude Debussy est au programme du Bac Musique 2017, option de spécialité. Elle sera mise en miroir dans le cadre de la thématique 'Le timbre et le son'. Quelle est cette oeuvre ? Quelle est la particularité de ses couleurs instrumentales ? Suivez le guide.

Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe, guide d'analyse

Jardin des critiques : Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe - avec Jean-Pierre Derrien, Michael Levinas et Vincent Warnier

France Musique la nuit : Yehudi Menuhin à l'alto dans la sonate de Debussy...

Le jazz et l'Orient

Cinq musiciens mariant les influences des musiques de tradition orale du bassin méditerranéen et de l’Orient et du jazz occidental sont au programme limitatif du Baccalauréat Musique 2017 :

Ibrahim Maalouf, They don't care about us, in album Diagnostic

Rabih Abou-Khalil, Mourir pour ton décolleté, in album Songs for Sad Women

Avishai Cohen, Aurora, in album Aurora

Jasser Haj Youssef, Friggya, in album Sira

Marcel Khalifé, Caress, in album Caress

Les musiciens dans les articles et les émissions :

Ibrahim Maalouf, sa biographie

Rabih Abou-Khalil, sa biographie

Avishai Cohen, sa biographie

Jasser Haj Youssef, sa biographie

Marcel Khalifé, sa biographie

Les œuvres dans les émissions :

Baccalauréat musique : Jazz et orient, avec Anouar Brahem (1)

Baccalauréat musique : Jazz et orient, avec Anouar Brahem (2)

Le jazz passe le Bac Musique aussi !

