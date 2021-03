Apprendre la musique en ligne : une sélection (non exhaustive) à tester chez vous

Apprendre un nouvel instrument, s'initier à la théorie musicale ou réviser ses classiques, la crise de la Covid - 19 a propulsé le numérique au cœur de nos loisirs. Voici une sélection parmi les applications, sites ou tutoriels qui ont attiré notre attention.

La théorie musicale

1. Solfego

thème : théorie musicale

public : adulte, débutant et intermédiaire

coût : gratuit

Toutes les notions de base du solfège sont abordées sur ce site de façon synthétique et simple, en forme des fiches de synthèse, un bon pense-bête accessible et clair. Les exercices-quiz permettent de réviser chaque étape de façon ludique. Le bémol : le son qui vient illustrer les hauteurs des notes, les gammes ou les intervalles ne marche plus (le player Flash n'est plus supporté par les navigateurs internet depuis janvier 2021). Petit bonus : les explications des ornements, les vidéos des clavecinistes et du papier à musique à imprimer.

2. MusiClic

thème : théorie musicale

public : adulte, débutant et intermédiaire

coût : sur abonnement

Un autre site assez synthétique, qui va à l'essentiel, MusiClic, propose en plus gratuitement une évaluation du niveau en solfège, ainsi que des bases d'harmonie. Malheureusement, peu de contenus sont accessibles hors abonnement et pour le coté amusant ou engageant, on repassera. Bonus : les analyses des morceaux de musique pop et classique.

Découvrir les instruments de musique

3. Un instrument de musique...comment ça marche ?

thème : instruments de musique

public : tout public

coût : gratuit

Si vous avez toujours rêvé de comprendre comment marche un instrument de musique, la playlist "Un instrument de musique...comment ça marche ?" de France Musique est faite pour vous. Piano, violon ou guitare, mais aussi l'armonica de verre ou l'instrument malien kamalen n'goni, la collection est indispensable pour les curieux et adaptée à tous les âges.

Pratique : instruments et chant

4. Jejouedupiano.com

thème : site consacré au piano classique

public : adulte, débutant et intermédiaire

coût : sur abonnement

La référence absolue pour un apprentissage du piano progressif, avec les pianistes et pédagogues de renom et sur un grand choix des morceaux classiques. Les cours en théorie musicale sont également accessibles en vidéo. Petit plus : le blog autour du piano avec quelques conseils pratiques pour les pianistes et des captations d'archives et des interviews des pianistes célèbres.

5. Galago music

thème : tutoriel musique pop, rock, film, chanson

public : adulte, débutant et intermédiaire

instruments : piano, guitare

coût : gratuit

Le grand choix de titres et la façon très accessible et simple d'expliquer les bases de la théorie et le jeu au piano ou à la guitare. Les exemples sont basés sur l'imitation, sans partition, les notions théoriques sont étroitement liées à l'application directe. Petit bémol : la vidéo de la Gnossienne N°1 de Satie est décrite comme "musique d'ameublement".

6. Piano en ligne

thème : tutoriel pour le piano

public : adulte, débutant et intermédiaire

coût : gratuit

Une chaîne YouTube qui propose des cours de piano tout style confondu, mais qui est particulièrement efficace pour débuter l'improvisation. Animée par un jeune professeur prénommé Ugo qui a une approche très directe et très intuitive. Coup de cœur : la vidéo sur l'improvisation dans le style blues, qui démarre d'une seule note.

7. Marina Graf

thème : tutoriel pour jouer du jazz

public : adulte, intermédiaire à avancé

coût : gratuit

La chaîne de la pianiste et chanteuse Marina Graf est une bonne source d'inspiration si vous voulez débuter dans le jazz. Un certain niveau en théorie est quand même demandé pour pouvoir suivre, pas la peine de se demander ce que veut dire un accord majeur/mineur, la dominante ou une cadence.

Jouer accompagné

8. Tomplay

thème : s'exercer à jouer accompagné

public : intermédiaire et avancé, tous instrument

coût : gratuit

Des partitions interactives qui vous permettent de vous exercer à jouer votre trait de soliste accompagné de la formation de votre choix. Super motivant pour tous les instrumentistes, surtout parce que l'on peut adapter le tempo à son niveau, choisir le type d'accompagnement et s'enregistrer. Un large choix d'instruments est disponible, ainsi que le chant. Tomplay propose également les cours de solfège à destination des enfants et peut être également utilisé comme complément dans l'enseignement de la musique à l'école ou au conservatoire. Une solution pour votre ado démotivé à la fois par la routine de ses cours au conservatoire et les modules dispensés en distantiel ?

Jeunesse

9. Musique Enfant avec Frédéric Fieffe

thème : piano, guitare, ukulele

public : 6-12 ans

coût : sur abonnement

Il n'y en a pas tant que cela, de vidéos en ligne qu'on recommanderait pour les plus jeunes, mais l'approche de Frédéric Fieffe vaut le détour. Les explications sont simples et accessibles sans sous-estimer l'intelligence des enfants, défaut que l'on retrouve souvent dans les modules jeunesse. Les bases du solfège sont expliqués en application sur l'instrument. Bonus : si votre enfant est passionné d'ukulélé, ces cours sont pour vous !

10. Vox, ma chorale interactive

thème : chant

public : enseignants, parents, jeunes

coût : gratuit

Une base de vidéos pédagogiques hétérogène, mais extrêmement riche de Radio France initialement destinée aux enseignants, qui propose maintenant un choix plus large de contenus pour les amoureux du chant. Evident si vous êtes enseignant, mais pas inintéressant si vous êtes parent désespéré d'un ado en perte de vitesse quant à ses cours de musique : sur la plateforme vous trouverez des tutoriels qui peuvent l'intéresser, comme par exemple Ocean Eyes de Billie Eilish... Rien ne vous coûte d'essayer !